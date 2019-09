Baie de mulțime pentru premierul Viorica Dăncilă la Sărbătorile Naționale de la Țebea (foto)

Premierul Viorica Dăncilă a făcut o adevărată baie de mulțime la Sărbătorile naționale de la Țebea, județul Hunedoara, împlinesc 147 de ani de la moartea lui Avram Iancu, supranumit Crăişorul Munţilor. Mulți din participanții la eveniment au ținut să dea mâna și să facă poze cu premierul care a mers în mijlocul mulțimii adunate cu această ocazie.

Aproximativ 5.000 de oameni sunt prezenţi duminică la Serbările Naţionale de la Ţebea, manifestarea fiind dedicată memoriei eroului naţional Avram Iancu, de la a cărui moarte se împlinesc 147 de ani.



Între invitaţii care se află la Ţebea se numără premierul Viorica Dăncilă, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, ministrul Culturii, Daniel Breaz, vicepremierul Mihai Fifor, ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, lideri ai partidelor politice, Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, candidaţi la alegerile prezidenţiale, parlamentari, primari şi prefecţi şi preşedinţi de consilii judeţene.



Manifestările au început în cursul dimineţii cu o slujbă de pomenire oficiată în biserica şi apoi în cimitirul din Ţebea, urmată de o evocare istorică.



"În această duminică de toamnă, la praznicul Maicii Domnului am săvârşit slujba de pomenire şi de aducere aminte a celor ce şi-au dat viaţa pentru neamul românesc şi pentru credinţa strămoşească. Se împlinesc 147 de ani de când a trecut la cele veşnice eroul naţional Avram Iancu, de când el a condus Ţara Moţilor şi armatele transilvănene pentru apărarea acestor locuri. (...) Cu toţii am fost la mormintele bunicilor şi părinţilor noştri, în faţa cărora ne-am recules şi ne-a rugat. Şi ce ne-au îndemnat ei? Să ne iubim familia, ţara, credinţa, să-i iubim pe români şi pe străini. Şi am venit acum în faţa mormântului lui Avram Iancu, să-l pomenim. Şi el ne învaţă aceleaşi lucruri: să ne iubim ţara, familia (...), să ne jertfim pe altarul ţării şi pe altarul credinţei strămoşeşti", a spus, în cuvântul său, Emilian Crişanul, episcop vicar al Episcopiei Aradului.

La finalul slujbei religioase, condusă de episcopul Devei, Gurie, vor fi depuse coroane de flori din partea autorităţilor şi instituţiilor statului.



Serbările Naţionale de la Ţebea se vor încheia duminică după-amiază, cu un spectacol folcloric la care vor participa solişti de muzică populară cunoscuţi.



Avram Iancu s-a născut la 1824, într-o familie de moţi înstăriţi din comuna Vidra de Sus. De profesie avocat, la Revoluţia de la 1848 Avram Iancu făcea parte dintre fruntaşii intelectualităţii româneşti transilvănene luptătoare pentru emancipare socială şi naţională.



A fost unul dintre iniţiatorii şi organizatorii adunărilor publice de la Blaj, din 30 aprilie, 15-17 mai şi 15-23 septembrie 1848 şi conducătorul cetelor înarmate de ţărani şi mineri din Munţii Apuseni, în rândurile cărora se bucura de o mare popularitate.



Avram Iancu a murit la 10 septembrie 1872 în comuna Baia de Criş şi trei zile mai târziu a fost înmormântat în cimitirul de la Ţebea, lângă Gorunul lui Horea.