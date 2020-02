'Băieții deștepți' din domeniul IT au revenit și sunt la guvernare

Jocul "băieților deștepți" din domeniul IT nu se oprește deloc și își face "update" liniștit de la fiecare guvern în parte. Sub Guvernul Orban a început să prospere un "nou Sebastian Ghiță", care mai are în spate și sprijinul familiei. Familia deține o firmă în domeniul IT care a sponsorizat în campaniile electorale anumite pagini de Facebook ale Partidului Național Liberal. Tot acest joc al "băieților deștepți" nu a fost agreat de sistem și asta i-a adus lui Ludovic Orban sfârșitul de la conducerea guvernului.

