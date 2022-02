Banca Centrală a Rusiei face apel la calm, în urma sancţiunilor

Banca Centrală a Rusiei a făcut apel la calm, pe fondul temerilor că noile sancţiuni financiare vor duce la retrageri masive din bancomate şi din depozitele bancare, transmite BBC, conform AGERPRES.

Instituţia, care are rezerve de aproximativ 630 de miliarde de dolari, a dat asigurări că "are instrumentele şi resursele necesare pentru a menţine stabilitatea financiară şi a asigura continuitatea operaţională a sectorului financiar".Comisia Europeană, Statele Unite, Canada şi Marea Britanie au decis sâmbătă îngheţarea activelor Băncii Centrale a Rusiei, iar unele bănci ruseşti au fost excluse din sistemul interbancar SWIFT, un instrument esenţial pentru finanţele globale.Din cauza temerilor privind sancţiunile internaţionale, Banca Centrală a Rusiei a fost forţată vineri să majoreze sumele de bani cu care sunt aprovizionate ATM-urile, cererea pentru numerar ajungând la cel mai ridicat nivel din martie 2020.În urma sancţiunilor, Banca Rusiei nu va mai putea vinde active peste hotare pentru a sprijini propriile bănci şi companii.Analiştii de pe pieţele financiare estimează că rubla se va deprecia şi mai mult luni, iar ruşii ar putea să-şi retragă banii din bănci."Noile sancţiuni vor provoca probabil pagube semnificative sistemului bancar şi economiei ruse, ceea ce va exacerba probabil retragerile masive de la bancomate şi din depozitele bancare şi va duce la scăderea rezervelor", a apreciat Clay Lowery, vicepreşedinte executiv la Institutul Internaţional pentru Finanţe (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar.Însă, duminică, Banca Centrală a Rusiei a insistat că "sistemul bancar rus este stabil, are suficient capital şi lichidităţi pentru a funcţiona fără dificultăţi în orice situaţie"."Toate fondurile clienţilor din conturi sunt în siguranţă şi sunt disponibile oricând", au dat asigurări reprezentanţii băncii.Pentru plăţile pe teritoriul ţării, instituţia a anunţat că va folosi propria sa reţea, numită STFS (sistem de transfer de mesagerie financiară).