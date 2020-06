Banca Transilvania lansează NEOcont pentru antreprenori: Se vor putea deschide de la distanţă conturi curente

Banca Transilvania lansează NEOcont pentru antreprenori, astfel că deschiderea unui cont curent pentru companii se poate face acum 100% de la distanţă, prin orice dispozitiv, informează miercuri BT.

Antreprenorii au acum două facilităţi online, pentru primii paşi spre BT: deschidere de cont curent şi, respectiv, deschidere şi administrare 100% online, cu cardul, a contului de capital social, facilitate lansată în 2019 care este, de asemenea, premieră pe piaţă, destinată celor care doresc să înceapă un business SRL sau SRL-D, pentru ca etapa de început să fie cât mai facilă, potrivit agerpres.ro.

Prin NEOcont persoanele juridice au acces la un pachet unic pe piaţă, care cuprinde gratuitate la transferuri bancare între clienţii BT, precum şi produse şi servicii, astfel: contul bancar care poate fi folosit imediat pentru plăţi şi încasări în lei sau valută; pachetul Contul Primul An Gratuit, care înseamnă zero comisioane la o serie de operaţiuni bancare pentru antreprenorii aflaţi la început de drum sau Pachetul Nelimitat, pentru firmele care au peste un an de activitate. Acesta presupune tranzacţii nelimitate în reţeaua BT, la care clientul poate adăuga extraopţiuni în funcţie de numărul de operaţiuni pe care îl face lunar în orice valută. Pachetele conţin o serie de servicii de bază de care are nevoie un antreprenor: carduri business de debit, online banking, alertă pe cont, ridicări de la ATM etc.

Pentru deschiderea de la distanţă a unui cont la BT trebuie parcurşi o serie de paşi: pregătirea următoarelor documente - carte de identitate, actul constitutiv al firmei şi certificatul unic de înregistrare; accesarea paginii NEOcont pentru antreprenori de pe site-ul BT şi parcurgerea etapelor până la cea privind contactarea băncii prin apel video; încărcarea pe site a copiilor digitale a următoarelor documente - carte de identitate a reprezentantului legal al societăţii, actul constitutiv al firmei şi certificatul unic de înregistrare pentru firma pentru care se deschide contul online; completarea unor informaţii despre antreprenor şi firmă (telefon, email, CUI - cod unic de înregistrare, denumirea companiei, cod CAEN), realizarea unui selfie şi încărcarea pozei; apelarea video a NEOechipei de la Customer Care, prin accesarea linkului primit prin email, fiind necesară verificarea prealabilă a funcţionării webcam-ului şi microfonului telefonului/laptopului/calculatorului; alegerea unui pachet de cont curent şi semnare electronică. Ulterior, antreprenorul primeşte pe email de la bancă documentele care confirmă deschiderea contului, IBAN-ul şi informaţiile despre produsele şi serviciile din pachetul NEOcont.

Banca Transilvania are cea mai mare acoperire privind IMM-urile din România, în condiţiile în care trei din cinci IMM-uri lucrează cu BT.

Prin NEOcont pentru p persoane fizice, lansat la începutul lunii aprilie anul curent, au fost deschise 2.500 de conturi la BT.

Partenerul Băncii Transilvania în acest proiect este FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru transformarea digitală, care a oferit soluţia de SME Digital Onboarding Current Account.