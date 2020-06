Banca Transilvania simplifică acordarea creditelor APIA

Banca Transilvania anunţă simplificarea acordării creditelor APIA prin primirea online a adeverinţelor APIA şi a fluxului de aprobare, conform unui comunicat al băncii transmis, miercuri, AGERPRES.

'Banca Transilvania acordă finanţare de până la 85% din suma menţionată în adeverinţa eliberată de APIA. Dacă o persoană trebuie să primească de la APIA subvenţii de 22.000 de lei, valoarea maximă a împrumutului este 18.700 de lei, dobânda anuală efectivă este de 4,88%, iar suma totală care trebuie plătită este de 19.752 de lei', se arată în comunicatul citat.Banca Transilvania şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au semnat convenţia pentru finanţarea subvenţiilor agricole pentru continuarea parteneriatului şi în 2020. În cadrul programului, banca acordă finanţări în avans agricultorilor beneficiari ai subvenţiilor pe suprafaţă (SAPS 2020) şi beneficiarilor Măsurii 14 - Bunăstarea animalelor.Persoanele care au nevoie de finanţare pentru agricultură şi beneficiază de subvenţii APIA se pot orienta, pentru a continua activitatea, către creditul APIA, până la primirea subvenţiei, se precizează în comunicatul BT.Banca Transilvania precizează, în comunicat, că intenţionează să se repoziţioneze în raport cu domeniul agriculturii din România prin încurajarea trendului generat de pandemie, de orientare a oamenilor spre produsele româneşti, prin creşterea sinergiei dintre producători locali, comercianţi şi clienţi şi susţinerea agricultorilor întreprinzători aşa încât să fie tot mai mult în zona de monitorizare a tehnologiei, iar utilajele şi maşinile să fie cele care lucrează, se arată în comunicatul instituţiei financiare.Astfel, BT anuţă că, în perioada următoare, pregăteşte pe online banking pentru agribusiness opţiunea de a aplica online pentru creditul APIA. Asistentul virtual (chatbotul) Raul de la BT va răspunde inclusiv la subiecte despre creditele APIA şi măsura finanţării adeverinţelor APIA prin factoring, se mai arată în comunicatul transmis AGERPRES."În ciuda provocărilor momentului, agricultura are o oportunitate istorică. Agricultura hrăneşte România şi, în acelaşi timp, este o şansă pentru repornirea economiei, pentru creşterea României. Suntem atenţi la tot ce se întâmplă atât în ceea ce priveşte clienţii de profil care au aplicat pentru finanţare în programul IMM Invest ca oportunitate de dezvoltare şi consolidare, cât şi la efectele puternice ale secetei în anumite zone din ţară", a declarat Sorin Ignat, Director Agribusiness, Banca Transilvania.Banca Transilvania a acordat anul trecut aproape 4.500 de credite, în valoare de 2 miliarde lei şi a ajuns la 31.000 de clienţi agribusiness. Cifrele BT arată interesul crescut al clienţilor pentru creditele de capital de lucru (+39% număr de credite noi şi 5% ca valoare) şi creditele APIA (22% ca număr de credite noi şi 65% ca valoare)."2019 a însemnat pentru BT poziţia best in class privind scontarea adeverinţelor APIA, cu peste 2.500 de împrumuturi pentru persoanele juridice, în valoare de peste 440 de milioane de lei", precizează sursa.