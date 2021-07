Băncile din China oferă 'detergenți de rufe sau cabluri de date' clienților care acceptă yuani digitali

Șase dintre cele mai importante bănci din China și-au însărcinat angajații să promoveze portofele digitale de yuani între 200 și 300 de persoane pe an.

Băncile chineze au început să vândă greu portofele digitale de yuani, cerând personalului să recruteze sute de utilizatori noi în fiecare an.

Potrivit unui articol din 6 iunie din Shenlian Caijing, angajații unor bănci de top precum Banca Industrială și Comercială a Chinei și Banca de Comunicații, împreună cu alte patru bănci de stat, au fost instruiți să promoveze portofele digitale de yuani pentru o medie de 200 până la 300 de persoane pe an.

Pentru a atrage noi utilizatori, angajații pot oferi o varietate de mici cadouri, cum ar fi „detergent de rufe, cabluri de date, suporturi pentru carduri, noduri chinezești, umbrele și țesături”.

Băncile au inclus sarcina de a promova moneda digitală a băncii centrale (CBDC) la evaluările angajaților, numărul de recruți de portofel CBDC determinând bonusurile de la sfârșitul anului ale fiecărei sucursale, notează cointelegraph.com

În esență, băncile au implementat o schemă de stimulare axată pe recrutarea în masă a utilizatorilor de portofele și vor recompensa sucursalele și angajații acestora cu analize de performanță favorabile și bonusuri monetare.

Din perspectiva guvernului chinez, creșterea în adoptarea portofelului digital de yuani face parte dintr-o mișcare pentru a obține o putere mai puternică asupra pieței tehnologiei financiare, deoarece va fi în concurență cu furnizorii de servicii de plată precum Alipay și WeChat, pentru 98% din piața de plăți mobile din China.

