Bani pentru Kovesi - Un europarlamentar solicită fonduri sporite pentru noul Parchet European: 'va avea de anchetat peste 3.000 de cazuri în primul an'

Eurodeputatul român Siegfried Mureşan s-a pronunţat miercuri pentru suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene pentru funcţionarea a noului Parchet European, în contextul în care acesta va avea de anchetat peste 3.000 de cazuri în primul an.

''Am cerut oficial mai multe fonduri în Bugetul UE pentru funcţionarea noului Parchet European. Vreau să avem cât mai multe fonduri europene pentru investiţii în autostrăzi, şcoli, spitale, dar şi în protecţia mediului, siguranţa cetăţeanului, cercetare şi inovare. Dar toate acestea necesită resurse mai mari în bugetul european. O soluţie pentru creşterea resurselor Uniunii Europene este combaterea mai eficientă a fraudei cu fonduri europene. De aceea am înfiinţat Parchetul European (EPPO) care va deveni funcţional anul acesta sub conducerea procurorului-şef european, Laura Codruţa Kovesi. EPPO va avea de anchetat peste 3.000 de cazuri în primul an, după cum a anunţat luna trecută chiar Laura Codruţa Kovesi. Asta înseamnă că va fi nevoie de mai mult personal şi de mai multe resurse decât s-a anticipat iniţial'', a scris Mureşan pe contul său de Facebook.El a depus un amendament la raportul Parlamentului European privind priorităţile bugetului UE din 2021 în care solicită o alocare adecvată de resurse pentru buna funcţionare a EPPO.

''Dacă vrem să combatem frauda cu fonduri europene şi să folosim mai eficient fondurile europene, aştept ca guvernele statelor membre şi Comisia Europeană să aloce un buget adecvat instituţiilor responsabile de protejarea banilor europeni. Cu cât EPPO este mai puternic, cu atât va ancheta mai bine frauda cu fonduri europene. Cu cât le vom veni mai bine de hac celor care fraudează fonduri europene, cu atât vom avea mai multe fonduri pentru oamenii cinstiţi'', a adăugat vicepreşedintele grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE).



Biroul Procurorului Public European (EPPO), care se aşteaptă să fie operaţional la sfârşitul anului 2020, va fi o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupţia sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infracţiunilor se va putea extinde în viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism.



EPPO va avea sediul central în Luxemburg şi va fi compus dintr-un procuror-şef şi un colegiu de procurori din toate ţările participante. Aceştia vor coordona investigaţiile curente desfăşurate de către procurorii delegaţi în fiecare stat participant.