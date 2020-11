Barack Obama, invitat la emisiunea 'Jimmy Kimmel Live'. Va discuta despre cartea sa de memorii

Fostul preşedinte american Barack Obama va fi invitatul ediţiei de joi a emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”, unde va discuta despre cartea sa de memorii recent lansată, „A Promised Land”, prima dintre cele două despre preşedinţia lui, informează News.ro

Recent, Obama a acordat interviuri la „60 Minutes”, realizatorilor Oprah Winfrey şi Gayle King de la CBS News pentru a-şi promova cartea.

După ce a devenit primul preşedinte în funcţie care a apărut la un show de televiziune, în 2009, când a acordat un interviu în cadrul „The Tonight Show With Jay Leno”, Barack Obama este un obişnuit al acestor formate.

El a mai fost invitat la „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, „The Colbert Report”, „The Late Show With David Letterman”, „The Daily Show” şi „Late Night With Conan O’Brien”.

Într-un articol publicat recent în The Atlantic, fostul preşedinte a spus că a scris cartea pentru a-i inspira pe tineri să continue să creadă în democraţie.

Luni, Obama a dezvăluit şi un playlist pentru a marca lansarea cărţii, care cuprinde piese importante pentru administraţia sa.

Între ele: „The Thrill Is Gone” - B.B. King, „Halo” - Beyoncé, „Luck Be a Lady” - Frank Sinatra, „Cherish the Day” - Sade, „Signed, Sealed, Delivered I’m Yours” - Stevie Wonder, „Michelle” - The Beatles şi „The Times They Are a-Changin'” - Bob Dylan.

Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0