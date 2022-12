Bărbat arestat preventiv după ce a încălcat arestul la domiciliu

"Poliţiştii giurgiuveni au desfăşurat activităţi pe linie de supraveghere judiciară, fiind efectuate verificări la domiciliile persoanelor aflate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu. Cu ocazia controlului efectuat la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Giurgiu, aflat sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, acesta nu a fost găsit, el părăsind locuinţa fără permisiunea organului judiciar. La scurt timp, în urma investigaţiilor efectuate, bărbatul în cauză a fost depistat, de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Giurgiu, pe strada în care acesta locuia. Întrucât a încălcat măsura arestului la domiciliu, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de evadare, ocazie cu care acesta a fost reţinut, pentru 24 de ore, iar instanţa de judecată a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile', se arată într-un comunicat de presă, emis marţi, de IPJ Giurgiu.De la începutul anului până în prezent, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Giurgiu s-au sesizat din oficiu, în 14 situaţii, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evadare, de către persoanele aflate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu.Urmare a activităţilor desfăşurate de poliţişti, instanţele de judecată competente au dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu, cu măsura arestării preventive, în cinci cazuri.Totodată, în patru situaţii au fost emise mandate de arestare preventive, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evadare.Menţionăm faptul că, Legea nr. 146 din 17 mai 2021 a completat alineatul (3) din articolul 285, Cod Penal, în sensul că, se consideră evadare încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerariului sau condiţiilor de deplasare, stabilite potrivit legii.