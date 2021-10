Bărbat care vindea certificate FALSE, SĂLTAT de poliție: Lucian Bode a anunțat deja că toți afaceriștii de acest gen merg la închisoare

Un bărbat de 42 de ani, din oraşul Târgu Frumos, a fost reținut fiind cercetat într-un dosar penal de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi zădărnicirea combaterii bolilor. Polițiștii au descoperit mai multe certificate verzi falsificate. Potrivit anchetatorilor, joi, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Iaşi au efectuat două percheziţii domiciliare, în oraşul Târgu Frumos, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi zădărnicirea combaterii bolilor.

Din investigaţiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că în luna iunie 2021, doi bărbaţi ar fi falsificat mai multe buletine de analize COVID 19 şi le-ar fi pus la dispoziţia unor persoane care s-ar fi deplasat în Marea Britanie, în scopul de a fi folosite la controalele de frontieră. În urma percheziţiilor au fost ridicate mai multe unități de stocare informații, iar cei doi bărbaţi bănuiţi de comiterea faptei au fost conduşi la audieri. Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Vineri, acesta va fi prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.