Bărbatul care l-a înjunghiat pe Simon Yam suferă de schizofrenie

Bărbatul care l-a înjunghiat pe actorul și producătorul de film Simon Yam - celebru pentru rolul din lungmetrajul "Lara Croft: The Cradle of Life" - suferă de schizofrenie, a anunţat poliţia chineză, care a deschis o anchetă în acest caz, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.

Actorul și producătorul de film Simon Yam a fost înjunghiat pe scenă, sâmbătă, în timpul unui eveniment de promovare organizat în localitatea Zhongshan din provincia chineză Guangdong. O înregistrare video publicată pe rețeaua de socializare online Weibo arată un bărbat îmbrăcat într-o jachetă neagră care se năpustește pe scenă și îl atacă pe Yam cu un cuțit.

Starul în vârstă de 64 de ani a fost transportat la spital, cu răni la mâna dreaptă şi abdomen. Yam a fost supus unei intervenţii chirurgicale "minore", a anunţat managerul acestuia, Lester Mo.

Atacatorul, un bărbat în vârstă de 53 de ani, a fost reţinut, iar reprezentanţii poliţiei au spus că acesta suferă de schizofrenie paranoidă.

Originar din Hong Kong, Yam a fost extrem de lăudat începând cu rolul din lungmetrajul "Full Contact" (1992), de Ringo Lam, şi şi-a făcut debutul la Hollywood în filmul "Lara Croft Tomb Raider: Leagănul Vieții/ Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life" (2003), de Jan de Bont, cu Angelina Jolie. De-a lungul carierei, Yam a jucat în peste 125 de filme şi 40 de seriale de televiziune.