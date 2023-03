Bărbatul care și-a spânzurat copilul de 1 an și-a explicat gestul, înainte de a se sinucide

Bărbatul din judeţul Alba care în noaptea de sâmbătă spre duminică şi-a spânzurat fiul în vârstă de un an şi apoi s-a sinucis a lăsat pe o reţea de socializare un mesaj, scriu jurnaliştii de la Ziarul Unirea. „Experienţa în familie a fost cel mai plăcut sentiment trăit vreodată, până când mi s-a furat posibilitatea să văd băiatul cum creşte şi se dezvoltă. (...) Cine e bărbatul care împingea căruciorul băiatului meu? De ce nu am ştiut că i-ai dat o nouă figură paternă lui Dominik?”, a scris tânărul.

În ultimul său mesaj postat pe internet, tatăl care s-a spânzurat după ce şi-a ucis fiul de un an îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că un alt bărbat petrece mai mult timp decât el cu fiul său.

„Cine e bărbatul care împingea căruciorul băiatului meu? De ce nu am ştiut că i-ai dat o nouă figură paternă lui D.? Cum ai permis necunoscutul la acesta să fie în aceeaşi casă cu bebeluşul meu? Ce ştii despre el? De ce îţi baţi joc de băiatul meu? Nu am fost eu un tată suficient de bun, cine e acest străin? V-am întrebat «ce planuri de viitor aveţi cu băiatul meu?» Şi nu aţi spus nimic. Eu ţin la familia mea, la băiatul meu, dar de ce te laşi manipulată de C. C.?”, scrie bărbatul în mesajul citat de Ziarul Unirea.

Acesta admite că a greşit faţă de mama copilului şi subliniază de în ultimele luni a încercat să îndrepte situaţia.

„Daaaa, mi-am pierdut familia. Am construit familia aceasta din nimic dorind să ofer o viaţă mai bună de familie băiatului meu decât am avut eu şi toate astea mi-au fost furate. Deşi am greşit în trecut lucrez la mine de 7-8 luni pentru a schimba la mine ce cred că am făcut greşit în familie, alegerile mele greşite. Experienţa în familie a fost cel mai plăcut sentiment trăit vreodată, până când mi s-a furat posibilitatea să văd băiatul cum creşte şi se dezvoltă, mi s-a furat primul Crăciun al lui D. care puteam să îl petrec în familie, să petrec ziua mea de naştere de când s-a născut el în familie, revelionul, ziua lui de naştere şi botezul băiatului de care nu am ştiut şi nu am fost invitat pentru a nu îl ofensă pe A. care a manipulat-o pe fata asta în nevoie să îi fie naş. Pentru ce? Pentru un telefon nou, un rotobil, câţiva lei şi câteva plimbări cu maşina de către A. şi C. C. care doreau să se răzbune pe mine? Acei oameni te-au plătit că să minţi?”, mai scrie el, adresându-se fostei concubine, mama copilului ucis.

Mesajul a fost postat pe o reţea de socializare cu puţin timp înainte de crima urmată de sinucidere.

Conform Poliţiei judeţene Alba, mama băiatului a sunat la 112, transmiţând faptul că fiul său se află în grija fostului său partener şi este îngrijorată în legătură cu acesta după ce a primit mesaje de la bărbat, legate de relaţia lor, fără ca din acestea să rezulte, în mod explicit, faptul că viaţa cuiva ar fi în pericol.

„Poliţiştii au luat legătura telefonic cu bărbatul care a dat asigurări că fiul său este bine, exprimându-şi disponibilitatea de a demonstra acest lucru, însă a refuzat să comunice unde se află şi nu a mai răspuns la telefon. Poliţiştii au trecut la verificarea domiciliului acestuia şi a adresei unde locuia în chirie, în niciuna dintre locaţii neexistând indicii cu privire la posibile fapte de violenţă şi s-a luat legătura şi cu proprietarul apartamentului închiriat, care a declarat că se va deplasa şi el la faţa locului. Întrucât uşa de acces era blocată, din interior, s-a pătruns în apartament prin forţarea acesteia”, au transmis, duminică, poliţiştii.