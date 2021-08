Bărbatul din Argeș care a organizat un asasinat în timp ce făcea live pe Facebook a fost reținut: 'Voiam să îl intimidez'

Bărbatul din Argeș care a organizat un asasinat în direct pe Facebook, amenințându-și rivalul cu un pistol, a fost reținut de polițiști.

Bărbatul de 40 de ani a fost săltat de polițiști și audiat mai multe ore, apoi s-a dispus reținerea sa pentru 24 de ore, potrivit antena3.ro.

În urma amenințărilor făcute pe Facebook, unul din bărbații menționați în filmare a depus plângere.

Cel care a transmis live pe Facebook organizarea asasinatului a declarat apoi că nu voia să îl împuște pe rivalul său, ci doar să îl intimideze, pentru că a fost terorizat de individ de mai bine de un an, iar Poliția nu a luat măsuri în acest sens.

”Sunt amenințat de un an, m-a bătut, mi-a intrat peste familie în curte. Am fost și la Poliție, nimeni nu a luat nicio măsură.

Am făcut plângere pentru violare de domiciliu. A fost condamnat de două ori pentru tentativă de omor, dar nimeni nu ia nicio măsură. Are coadă trei ani și opt luni, are trei dosare pe rol. De frica lui, nu pot să dorm în casa mea”, a declarat bărbatul, potrivit gandul.ro.

