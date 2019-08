Barna şi Chichirău neagă faptul că ar fi în conflict

Preşedinta filialei ieşene a USR, deputata Cosette Chichirău, şi liderul formaţiunii politice, Dan Barna, au negat duminică, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că s-ar afla într-un conflict declanşat din cauza alegerilor interne, relatează agerpres.

Dan Barna a susţinut, referitor la postările contracandidatei sale la şefia partidului, Cosette Chichirău, că în USR "libertatea de expresie este preţuită şi apreciată"."USR este un partid tânăr, un partid în care libertatea de expresie este preţuită şi apreciată. Privesc toate aceste poziţionări ale colegei mele ca strategii electorale. Vom vedea până la final, când vom avea votul, la începutul lunii septembrie, ce vor decide membrii partidului. Indiferent de campaniile prin care am trecut şi vom mai trece, în momentul în care avem o decizie şi un vot, partidul se aliniază cu totul în spatele poziţiei asumate de noi împreună, ca grup", a precizat Barna.Liderul USR a declarat că preferă ca alegerile interne să se încheie la mijlocul lunii septembrie, astfel încât în următoarele luni partidul să se poată concentra pe campania pentru alegerile prezidenţiale."Ar fi fost o perioadă electorală internă pe toată perioada campaniei pentru preşedinţia României. E mult mai simplu, din punctul nostru de vedere, să încheiem campania internă în septembrie, cât mai repede posibil, cu toate strategiile fiecăruia dintre noi, după care avem două luni, un singur obiectiv - campania pentru prezidenţiale. Sunt sigur că rezultatul va fi unul pe măsură", a mai spus Barna.Cosette Chichirău a precizat că a adus "critici" la adresa liderului USR, şi nu "atacuri"."Eu cred că USR este un partid care e foarte aproape de maturitate. Nu suntem chiar un partid matur, dar ajungem acolo şi atunci înseamnă că avem foarte mulţi lideri. Eu pot să mă gândesc la cel puţin 20 - 30 de lideri din USR, mulţi sunt în echipa cu care eu candidez la Biroul Naţional, care ar putea să-şi asume rolul de preşedinte al partidului. Suntem un partid democratic. Asta nu înseamnă că avem un lider suprem, care trebuie să-şi asume toate funcţiile: şi preşedinte de partid, şi candidat la Preşedinţia României, şi mai ştiu eu ce alte funcţii mai apar. Este complet legitim ca cineva să vrea să candideze, să-şi asume conducerea partidului în timp ce avem această campanie prezidenţială. În calitate de preşedinte USR, aş face o campanie absolut genială pentru Dan (Barna - n.r.), aş pregăti în acelaşi timp candidaţii la locale, mai ales că USR nu a participat niciodată la locale, ceea ce e o provocare foarte mare pentru noi", a declarat deputata USR de Iaşi.Ea a subliniat că vrea ca USR să arate României că există "şi alte modele decât liderul suprem"."Indiferent de cine câştigă, suntem uniţi în jurul lui Dan Barna la Cotroceni. În plus, dacă eu câştig preşedinţia partidului, vreau ca USR să arate românilor că există şi alte modele decât liderul suprem, cum sunt, de exemplu, în SUA, preşedintele de partid este un organizator, candidaţii sunt cu totul alţii. Organizatorul partidului trebuie să găsească cei mai buni oameni pentru preşedinţia României, pentru poziţii de miniştri, prim-ministru, primari, consilieri locali. Aşa văd rolul unui partid modern. Nu există un conflict. Dacă nu am fi un partid democratic, nu ar putea să existe critici. Eu cred că în România şi în USR sunt democraţii, aşa că mi se pare complet legitim să avem critici, aşa există progres şi în partid şi în România. Nu există atacuri, conflicte şi dezbinări. Asta pot să vă asigur", a declarat Chichirău.Reacţiile vin după ce contracandidata lui Dan Barna la şefia USR, deputata Cosette Chichirău, i-a cerut, într-un mesaj postat pe un grup intern, dar şi pe pagina sa de socializare, amânarea alegerilor interne şi l-a provocat pe acesta la o dezbatere.