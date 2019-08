Barna trage cu tunul în Iohannis. Motivul: lipsa autostrăzilor: 'Preşedintele nu cară găleţi cu asfalt, dar are o forţă extraordinară prin puterea mesajului'

Liderul USR Dan Barna a declarat, duminică, la Iaşi, că preşedintele ţării nu cară găleţi cu asfalt pentru autostradă, dar are o forţă extraordinară prin puterea mesajului său, adăugând că prin implicare, şeful statului poate genera “acel chef al românilor de a face treabă“.

Dan Barna a declarat duminică la Iaşi, într-o conferinţă de presă, că Moldova nu are autostrăzi şi este izolată de restul României nu doar din cauza corupţiei, ci şi a incompetenţei celor care conduc ţara.

“Nu există autostrăzi, Moldova este izolată de restul României. Şi nu doar din cauza corupţiei nu are, problema incompetenţei este la fel de importantă. Avem declaraţii în CSAT şi legi care sunt foarte frumoase, dar din hârtii şi ridicări de mână în comisii nu cresc kilometri de autostradă. Dacă nu începem să lucrăm pentru România, peste cinci sau zece ani vom avea fix aceleaşi discuţii“, a spus Dan Barna, conform news.ro.

Întrebat cum poate rezolva un preşedinte problema autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş, Dan Barna a afirmat că şeful statului are o forţă extraordinară prin puterea mesajului său.

“Preşedintele nu cară găleţi cu asfalt şi nu trage curent, dar preşedintele are o forţă extraordinară prin puterea mesajului şi a direcţiei. România are nevoie în momentul de faţă de inspiraţie şi de încredere. Asta lipseşte în România. Dintre toţi vectorii politici pe care îi are un stat, preşedintele are cea mai puternică voce. Din această poziţie, prin mesaje, prin implicare, prin toată această forţă instituţională care există, poziţia preşedintelui poate să genereze acel chef de a face treabă al românilor“, a mai spus liderul USR.

Dan Barna afirmă că îşi propune să fie genul de preşedinte “prezent, activ şi implicat“.

“Oamenii sunt mimetici. Dacă văd un mesaj într-o direcţie, oamenii aceia competenţi şi pricepuţi, chiar şi aceia din instituţiile super-birocratizate capără încredere că lucrurile pot merge spre bine“, a afirmat Dan Barna.

Întrebat ce îi reproşează lui Klaus Iohannis, liderul USR a răspuns că nu vrea să intre în “jocul reproşurilor“, pentru că doar electoratul poate să aprecieze, dar că un lucru este cert şi anume că Moldova nu are autostradă.

“Este un element pe care nu-l contestă nimeni. Este eşecul unor guverne succesive, de 30 de ani încoace, care au lăsat cea mai mare provincie istorică zolată de restul României“, a spus Dan Barna.