Bășcălie totală: Radu Cristescu cere USR să îl ia pe Theodor Andrei candidat la prezidențiale

Umor fără margini după ce România a ratat calificarea în finala Eurovision. Deptatul Radu Cristescu cere USR să îl ia pe Theodor Andrei candidat la prezidențiale!

Reprezentantul României în concurs, Theodor Andrei, nu s-a calificat în finala de sâmbătă. Australia şi Albania, între cele zece ţări care vor cânta din nou în arena de la Liverpool

Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia sunt cele zece ţări care s-au calificat în finala Eurovision 2023 de sâmbătă, la Liverpool. Theodor Andrei a cântat melodia „D.G.T. (Off and on)”. Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei.

Din a doua semifinală s-au calificat Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia.

Artiştii din cea de a doua semifinală calificaţi sunt Albina & Familja Kelmendi cu "Duje" (Albania), Andrew Lambrou cu "Break a Broken Heart" (Cipru), Alika cu "Bridges" (Estonia), Gustaph cu "Because of You" (Belgia), Teya & Salena cu "Who The Hell Is Edgar?" (Austria), Monika Linkyte cu "Stay" (Lituania), Blanka cu "Solo" (Polonia), Voyager cu "Promise" (Australia), Brunette cu "Future Lover" (Armenia), Joker Out cu "Carpe Diem" (Slovenia).