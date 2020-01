Băsescu compară pensia minimă cu pensiile speciale: 'Pensia minimă nu e o pensie, este un ajutor social dat foştilor membri CAP'

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că pensia minimă nu este un drept câştigat pe contributivitate, ci un ajutor social, făcând comparaţia dintre pensia minimă şi pensiile speciale şi arătând că ambele venituri sunt mult mai mari decât contribuţiile plătite la buget de benficiarii lor pe timpul cât au lucrat.

Prezent duminică seară, într-o emisiune la Româna Tv, fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că există o întrebare„ aproape Hamletiană: Avem sau nu avem bani pentru pensii”.

Băsescu s-a referit la pensiile minime acordate de stat, făcând comparaţia între acest tip de venit şi pensiile speciale.

„Pensia minimă nu e o pensie, este un ajutor social dat foştilor membri CAP, aceia despre care vedeam în fiecare seară la televizor pensii de câţiva lei. (...) Cei care aveau 6 lei, 8 lei, 12 lei pensie pentru cei care aveau zile muncă la colectiv - 30 de zile pe an, sau 20, că le plăcea mai mult să stea acasă decât să meargă la colectiv. Asta este la fel ca şi pensiile speciale, nerezultată din contribuţie, este o decizie politică, dar totuşi s-a ajuns ca aşa-numita pensie minimă să fie la nivelul pensiei minime a celor care au contribuit la fondul de pensii. Aici mai uşor! Am văzut că se plâng nepoţii beneficiarilor de astfel de pensii. Nu-i mai dă lu mamaia 750 de lei, da, dar mamaia când era în putere nu s-a dus la colectiv, nu făcea decât 20-30 de zile de muncă pe an şi are o pensie specială de 750 de lei Oamenii aceştia, la care plâng mai mult nepoţii sau copiii decât ei înşişi trebuie să ştie că primesc mai mult decât au contribuit”, a afirmat fostul şef al statului.

Traian Băsescu a adăugat că nu este normal ca valoarea pensiei minime să intre în concurenţă cu cea a pensiilor bazate pe contributivitate.

„Eu cred că nu trebuie să intre această pensie socială în concurenţă cu pensia minimă pentru cei care au contribuit la pensii. Este aceeaşi moralitate ca la cei cu pensii speciale, cu singura deosebire că aici se impunea ca ajutor social pe când la pensiile speciale nu se impunea ca ajutor social să-i dai de trei ori pensia pe care o merita ca şi contribuţie. Viaţa ne obliga să facem ceva cu acei oameni care aveau pensii de CAP de mizerie. Acele pensii nu trebuie să intre în concurenţă de creştere cu pensiile bazate pe contributivitate. Când va avea statul suficient, le va mai mări şi pe acelea” a mai afirmat fostul preşedinte..

Băsescu a adăugat că el nu este „un susţinător al ideii să nu se dea”, dar susţine că „problema este dacă ai de unde”.