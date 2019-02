Băsescu critică OUG din Justiție - Vor să demoleze justiția și să o pună sub control. Se întorc înapoi la 2004

Traian Băsescu sustine ca Puterea incearca punerea sub control a justitiei, mentionand ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie ar trebui sa ramana in subordinea procurorului general, iar numirea sefului sa fie facuta de presedinte, la propunerea ministrului, cu avizul CSM.

Citeste si Dacian Cioloș, la protestul din Piața Victoriei - Vom contesta la toate instanțele din țară OUG privind justiția, să facem presiune

''Vor sa demoleze justitia si sa o pun sub control, ceea ce inseamna demolarea justitie. Ambele tabere sunt extremiste. Justitia a facut progrese enorme pana in 2014, raportat la 2004, vând se luau decizii in Kiseleff , la partid. A ajuns la o independenta care a scos la iveala cancere ale justitiei, cum ar fi cele de la Ploiesti sau Oradea. Sectia trebuie sa fie la Parchetul General, sa mearga tot pe filiera ministrul justitiei, CSM si presedinte. Atat timp cat e sectie nu poate eluda dreptul procurorului general de a intoarce un dosar. Ei l-au inchis acolo si sunt cum a fost Adrian Nastase, a vrut sa modifice Constitutia cu mandat 5 ani pentru presedinte, crezând ca va fi presedinte. Asta fac Dragnea si Toader acum", a declarat Traian Basescu la postul B1Tv.