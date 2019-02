Dacian Cioloș, la protestul din Piața Victoriei - Vom contesta la toate instanțele din țară OUG privind justiția, să facem presiune

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică seara, la protestul din Piaţa Victoriei, că în scopul blocării OUG 7/2019 aceasta va fi contestată la curţile de apel din ţară pentru sesizarea Curţii Constituţionale, potrivit Agerpres.

"E important ca toate părţile din societate să simtă că au un rol în acest moment şi că fiecare poate să facă ceva. Noi săptămâna viitoare vom folosi toate mijloacele legale pe care le avem să contestăm la curţile de apel din toate oraşele din ţară această ordonanţă de urgenţă, să facem presiune, (...) curţile de apel să poată să facă sesizare la Curtea Constituţională şi să blocăm această ordonanţă. Important e să folosim în acest moment toate mijloace legale şi democratice pe care le avem ca să blocăm ceea ce această majoritate politică face şi anume să ducă România, încet - încet, în exteriorul Uniunii Europene şi să o izoleze de lumea democratică şi de lumea dezvoltată", a declarat Cioloş.

Citeste si SCENARIUL lui Traian Băsescu privind direcția Republicii Moldova: Unicul drum către UE este unirea cu România



El a menţionat că a venit la protestul din Piaţa Victoriei pentru a da un semnal că justiţia nu poate fi subordonată politic şi că toate partidele politice democratice ar trebui să fie în stradă.



"Am venit alături de ceilalţi români ca să dăm semnalul foarte clar că justiţia nu poate să fie subordonată politic nu doar pentru că justiţia trebuie să-şi facă treaba într-un stat democratic, dar şi pentru că nu poate să funcţioneze economia cu o justiţie subordonată politic. Asta-i ceea ce se întâmplă acum. (...) Eu cred că toate partidele politice democratice ar trebui să fie în stradă", a spus Cioloş.



El a susţinut că Guvernul ar trebui să retragă ordonanţa şi apoi să înceapă discuţii cu magistraţii. "Eu cred că Guvernul ar trebui întâi să retragă această ordonanţă şi apoi să înceapă discuţiile cu magistraţii şi să vină cu adaptări legislative de care magistraţii chiar au nevoie pentru că e nevoie de anumite clarificări, dar care să le întărească rolul şi să clarifice rolul pe care ei să-l joace, să le permită să joace rolul acesta transparent. (...) Toată lumea profesionistă din domeniul justiţiei dă semnale de luni de zile deja că ceea ce se întâmplă în România nu e corect. Nu doar magistraţii din România. dar şi Comisia de la Veneţia, GRECO, toate aceste structuri europene cu oameni profesionişti specializaţi pe aceste domenii spun foarte clar că măsurile luate de Guvernul României nu întăresc justiţia, ci o slăbesc. În momentul în care spun mai mulţi că ai băut cam mult, ar cam trebui să te duci acasă şi cam asta ar trebuisă facă guvernul PSD - ALDE, să plece acasă şi să organizeze dacă au curajul, dacă au încredere că românii îi susţin în continuare, să organizeze alegeri", a afirmat liderul PLUS.



Cioloş a subliniat că este nevoie de alegeri anticipate, pentru relegitimarea forţelor politice. "Avem nevoie să relegitimăm forţele politice, eu nu mai cred, că aşa cum mulţi români nu mai cred, că această majoritate politică din Parlament are o majoritate şi în societate şi e momentul să spunem foarte clar că dacă nu organizăm alegeri anticipate, dacă nu avem un nou guvern, legitimat politic, riscăm, în câteva luni de zile, să nu mai putem plăti pensiile şi salariile, la care oamenii au dreptul. (...) Deci e clar, avem probleme şi sunt dificultăţi şi asta din cauza faptului că ţara e prost guvernată, nu există viziune economică şi de doi ani de zile guvernarea şi majoritatea politică atacă doar justiţia", a mai argumentat el.