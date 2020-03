Băsescu despre măsurile anti-COVID-19: 'S-a făcut o treabă de mântuială, nesistematică și departe de a atinge obiectivul'

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat în direct la RomaniaTV că măsurile luate de Guvernul Orban pentru limitarea răspândirii coronavirusului sunt făcute pe genunchi și fără niciun rezultat palpabil. Mai mult, fostul președinte, a opinat că în unele cazuri măsurile de carantină au expus subiecții unori riscuri mari de îmbolnăvire, amintind că la Arad, oamenii au stat înghesiuti în aceeași cameră câte 50, existând un risc uriaș de contaminare.

"Mie mi se par ezitante, de la bun început de când s-a pus problema riscului de a transfera epidemia din Italia în România am fost adeptul unor măsuri extrem de severe. Măsuri care din păcate, chiar dacă unele au fost anunțate n-au fost implementate, ca de exemplu nefericita variantă cu izolarea celor din mediul rural. În linii mari n-a fost respectată. Sau trecerea în carantină a celor care veneau din zone roșii undevala Arad, într-o clădire în care stăteau, din nefericire, 50 de oameni în același loc. Dacă unular fi fost bolnav îmbolnăvea și pe ceilalți 49. Nu am fost pregătiți să aplicăm măsuri adecvate. Trebuiau introduse în circuitul de izolare hoteluri care să fi fost închiriate sau rechiziționate pe timpul stării de urgență. Într-un hotel oamenii ar fi stat mult mai civilizat, stăteau fiecare în camera lor, pentru că Valea Oltului e plină de hoteluri goale, Litoralul Mării Negre care are destule hoteluri cu încălzire de asemenea e plin de hoteluri goale, ca să nu mai vorbim de Valea Prahovei. Și cu ocazia asta se dădea o mână de ajutor și celor din turism care ar fi avut hotelurile ocupate. Deci după părerea mea s-a făcut o treabă de mântuială, nesistematică și departe de a atinge obiectivul pentru care a fost luată", a opinat Traian Băsescu.