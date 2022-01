Băsescu iese din 'hibernare' pentru a da o replică postului România TV

Fostul președinte Traian Băsescu, cel care s-a retras brusc din viața publică și are doar intervenții la nivelul Parlamentului European, a fost scos din ”hibernare” de către jurnaliștii România TV. Aceștia au redifuzat o declarație a lui Traian Băsescu, din urmă cu un an, în care spunea că România este o țintă pentru Rusia. Băsescu a ținut să clarifice și arată că în cazul în care ar vorbi, acum, despre situația din Ucraina, poziția lui ar fi mult mai completă și adaptată realității de azi.

”Pentru corecta informare,

In aceasta seara nu am avut o interventie telefonica la “Romania Tv” in emisiunea domnului Corpos, pe tema Ucraina.

Interventia prezentata este reactie de acum aproximativ un an la declaratia Presedintelui Vladimir Putin care sustinea sa scutul antiracheta de la Deveselu ar fi o amenintare la adresa Federatiei Ruse, ceea ce este incorect.

Romania are dreptul sa se apere, chiar si cu sprijin american, si nimeni nu-i poate cere sa fie “miel” bun de sacrificat la nevoie, iar Presedintele Putin este ultimul care poate avea astfel de pretentii si nu este treaba lui cum se apara Romania.

Raportat la situatia din Ukraina, daca interventia mea ar fi fost in direct, abordarea ar fi fost mult mai completa si adaptata realitatii de azi.

Seara buna!”, scrie Traian Băsescu.