Băsescu, în dialog cu Cristoiu: 'Iohannis a făcut cea mai mare prostie dând data ieșirii din criză'

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, într-un dialog cu jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu, că nici România, nici Europa nu vor ieşi din criză la sfârşitul lunii mai şi avertizează că trebuie să ne pregătim pentru ce-i mai rău din punct de vedere al relaţiei noastre cu natura.

Europarlamentarul Traian Băsescu spune, în interviul acordat CristoiuTV, că actuala criză de sănătate arată fragilitatea noastră în faţa noului coronavirus, arătând că natura s-a schimbat, iar această pandemie este rezultatul otrăvirii mediului de către oameni.

Fostul preşedinte afirmă că în viitor, tot ceea ce vom construi se va ridica pe trauma pandemiei de coronavirus care va fi accentuată de “ticăloşia” autorităţilor de a fi lăsat oamenii să moară în casă. Fostul preşedinte a explicat că s-au făcut testări puţine de dragul de a spune că la noi au fost mai puţine victime.

Traian Băsescu arată că, din cauza numărului mic de testări, asimptomaticii vor rămâne nedepistaţi, iar aceştia vor declanşa, fără voia lor, un al doilea val al epidemiei. În opinia sa, un număr mare de testări ar fi dat posibilitatea tratării asimptomaticilor, prevenindu-se astfel transmiterea bolii în societate.

Fostul şef al statului se opune categoric măsurilor de relaxare până când nu sunt depistaţi toţi asimptomaticii şi susţine că preşedintele Iohannis a greşit când a anunţat miercuri aceste măsuri. Traian Băsescu spune că autorităţile nu dau semne că ar vrea să repare această greşeală, dar le sugerează că ar putea să o facă lansând un program major de testare a populaţiei, prin care s-ar putea depista numărul real de focare de coronavirus.

Odată cu depistarea acestor focare, mai spune europarlamentarul PMP, deciziile de repornire a economiei vor fi adaptate la realitate, printr-o deschidere graduală, în funcţie de riscul prezentat de fiecare întreprindere în parte.

Redăm interviul integral publicat pe cristoiublog.ro:

Marţi, 22 aprilie 2020, ora 17, pentru cristoiuTv i-am luat un interviu lui Traian Băsescu. Inutil să mai reamintesc faptul că interviurile cu Traian Băsescu au fost printre cele mai bune luate de mine în peste 20 de ani de ipostază de moderator de televiziune. Fostul preşedinte se numără printre puţinii politicieni pe care întrebările incomode îl fac să strălucească, în timp ce dialogul de rutină, gen Ce părere aveţi despre? îl omoară mediatic. Aşa cum am procedat şi cu alţi interlocutori, transcriu pentru rubrica Gîndurile lui Cristoiu fragmentele semnificative din convorbirea video de o oră şi ceva.

Noaptea de Paşti a fost pentru mine de o încărcătură extraordinară

Ion Cristoiu: Bună ziua domnule preşedinte, îmi pare rău că n-avem un interviu faţă în faţă, ci la distanţă. O întrebare personală: dumneavoastră aveţi SPP în continuare?

Traian Băsescu: Da. Am protecţie totală.

Ion Cristoiu: Cum păstraţi distanţa faţă de SPP.

Traian Băsescu: N-aş vrea să intru în detaliile SPP-ului, numai că ei sînt absolut izolaţi, în unitate nu se întîlnesc, acasă, unde dorm s-a verificat să nu aibă coronavirus şi din acel moment, din momentul în care au fost verificaţi nu mai fac decît drumul acasă, seara, noaptea tîrziu, cînd plec eu acasă sau cînd mă culc eu. Dimineaţa îşi iau pistolul de la poartă, nu intră în unitate, le-au organizat acolo luarea armamentului, ce armament au şi cei de pe escortă şi vin direct la mine, care de la instituirea măsurilor nu m-am întîlnit decît cu ei şi cu şefa de cabinet şi soţia. Atît.

Ion Cristoiu: Ei sînt testaţi, deci, nu pot să vă infecteze pe dumneavoastră.

Traian Băsescu: Nici ei pe mine, nici eu pe ei. Eu am făcut trei teste pînă acum. Unul dintr-acela rapid şi două unul pe data de 1 şi unul pe data de 15. Şi atît timp cît eu n-am nimic, nici ei n-au nimic.

Ion Cristoiu: Pot să pun o întrebare răutăcioasă: Aţi avut pile ca să faceţi testele?

Traian Băsescu: N-am avut pile. Pur şi simplu am cerut şi a trebuit să se ţină cont de ce cer.

Ion Cristoiu: Am înţeles, deci foştii preşedinţi au dreptul la teste, ca să zic aşa.

Traian Băsescu: Au dreptul la un control medical anual.

Ion Cristoiu: Familia ce face?

Traian Băsescu: Ce să facă? pot spune că a fost cea mai parcă şi dramatică şi încărcată de nişte sentimente aşa care s-au răscolit şi ai descoperit că le ai în tine, ştii cînd toată noaptea de Înviere am fost numai eu cu soţia, fetele fiecare la casa ei, cu copiii, era aşa ceva, foarte ciudat, în acelaşi timp cu o încărcătură extraordinară, parcă niciodată n-am simţit aşa nici existenţa familiei în sufletul meu, nici a bisericii. Parcă i-am dus dorul. Parcă a cîştigat o valenţă în sufletul meu biserica şi m-a impresionat şi corectitudinea pe care a avut-o, pînă la urmă, Biserica Ortodoxă Română au ţinut slujba fără să cheme enoriaşii la slujbă, ceea ce este extraordinar.

Ion Cristoiu: Au venit cu lumină la dumneavoastră?

Traian Băsescu: Da, am primit lumină de la un voluntar care a ajuns pe acolo.

Ion Cristoiu: Au ajuns în zona aia?

Traian Băsescu: Da, era ofiţerul de la poartă care era de serviciu m-a sunat şi mi-a spus „domnul preşedinte este cineva dacă vreţi să luaţi lumină sau i-au eu şi vă dau dumnevoastră. Zic: stai mă că cobor eu şi-o iau”. Erau două fete.

Ion Cristoiu: I-aţi dat şi ofiţerului lumină?

Traian Băsescu: Şi-a luat singur, era cu lumînarea pregătită cînd am ajuns eu avea lumînarea aprinsă.

Ion Cristoiu: Apropo de biserică, tocmai astăzi s-a ivit o controversă, politicienii usr-işti au criticat faptul că Pimen a fost adus cu elicopterul la Bucureşti nu a fost tratat în mod obişnuit. Dumneavoastră ce părere aveţi?

Traian Băsescu: Dom’ne, USR-ul reuşeşte să dea cu bîta în baltă de cîte ori e cazul. Eu eram elev şi făcînd şcoala la Bacău, liceul la Bacău, se organizau excursii dintr-astea la Piatra Neamţ, în zona Neamţului la mînăstiri, dar şi la mînăstirile din Bucovina. N-o să uit cît oi trăi pe Pimen la Putna. Pimen ne explica cum Măria Sa Ştefan ne-a apărat şi mort pentru că n-au putut trece de mormîntul lui Ştefan cît au stabilit raptul bucovinean, raptul moldovenesc de-au luat Basarabia de la România, dar n-au luat-o pînă la Carpaţi pentru că Măria Sa Ştefan ne-a apărat şi mort. Asta ne spunea Pimen în anii cînd eu eram în liceu, în anii ’70, în anii ’60. Deci a fost un om care n-a ezitat să spună ce era de spus în vremuri de restrişte. Deci l-aş fi dus nu cu elicopterul, cu avion prezidenţial dacă exista. Dădeam avionul prezidenţial să-l aducă pe Pimen, să se încerce salvarea lui. E în vîrstă, e… dar e un om al lui Dumnezeu. Poate îl ajută să-l scape. Aş vrea să avem satisfacţia de a afla că Pimen a revenit la slujit.

N-au luat măsuri din necunoaştere

Ion Cristoiu: Chiar din 27 februarie atrăgeaţi atenţia că trebuie luate măsuri grabnice. De ce n-au luat ai noştri măsurile atunci?

Traian Băsescu: Din necunoaştere, domnule Cristoiu. Eu am trecut în viaţă prin carantină şi prin mers în zone de epidemie. Mă trimitea armatorul, trebuia să mă duc să încarc de acolo, armatorul ştia foarte bine unde mă trimite şi ştia foarte bine şi unde descarc şi cînd încărcam în zonă de epidemie ajungeam la portul de descărcare şi nu eram cu o navă de-asta, nava avea un milion de barili de ţiţei în ea. Vă daţi seama ce valoare, mai ales în vremuri cînd de la o zi la alta ţopăia preţul barilului cu 5 dolari. Ba era 120, ba era 108. Ei, în vremurile alea eu am stat în carantină 20 de zile de nu m-am văzut. E obligaţia statului să se protejeze de epidemii. Şi venind din zonă de epidemie era nu ştiu ce holeră, ce Dumnezeu aveau ăia, şi cînd am ajuns în portul de descărcare am stat bine mersi 20 de zile, pînă cînd mi s-a făcut după 20 de zile control la tot echipajul, s-a constatat că e sănătos şi am tras la încărcare. Sau vă dau alt tip de exemplu, aş spune mult mai dureros, plecai cu echipajul din Constanţa şi cînd ajungeai la Suez constatai că unul are gripă. Păi primul lucru pe care-l ordona comandantul era izolarea lui. Izolarea lui şi a celor cu care a făcut cart. Erau trei pe care dintr-o dată îi băgai în izolare, în care, pînă cînd asistentul medical sau doctorul, depinde ce aveai la bord la voiajul respectiv îţi spunea că e sănătos nu-i dădeai drumul. Nu ieşea omul ăla 15 zile, opt zile, 14 zile, pînă cînd se făcea sănătos. Pentru că dacă nu în două zile îţi îmbolnăvea de gripă tot echipajul nu mai aveai cu cine face cart. Deci le-am trăit şi ştiu că primul lucru pe care trebuie să-l faci în situaţie de boală molipsitoare este izolarea.

Ion Cristoiu: Încă de pe 27 februarie, dumneavoastră aţi fost adeptul unor măsuri dure şi nu graduale. De ce nu graduale?

Traian Băsescu: Păi îmbolnăvirea nu e graduală. Cînd ai luat virusul l-ai luat. Nu-l iei puţin, îl iei de tot cînd îl iei, ori nu-l iei. Şi cînd l-ai luat virusul îşi face de cap. De asta m-am ţinut de ei „Închideţi şcolile, trimiteţi copii acasă”, şi Slavă Domnului că m-au mai ascultat. Pînă la urmă au închiriat şi nişte hoteluri, pentru carantină. Şi-au dat seama uşor, uşor, dar trebuia să le spună cineva public. Dar o măsură extraordinară pe care au luat-o doctorii noştri a fost clasificarea spitalelor. Spitalele de primă linie pe care le-au dedicat numai luptei cu Coronavirusul, au evacuat ceilalţi bolnavi, i-au dus în alte spitale, nu cum au făcut italienii şi cu spaniolii care au tratat coronavirusul în orice spital, unde aveau locuri acolo intri că e în zona de jurisdicţie, ceea ce le-a creat multe probleme. La noi a fost o minte care a avut forţa să impună ideea de a muta, gîndiţi-vă cîte mii de bolnavi au fost mutaţi din spitalele de primă linie în spitalele generaliste.

Ion Cristoiu: Pe 27 februarie dumneavoastră semnalaţi nevoia stării de urgenţă, pe 26 februarie, pe facebook, preşedintele scria că e numai o gripă uşoară. Ştia că e periculos şi a scris dinadins greşit sau a fost dezinformat?

Traian Băsescu: Ce spunea preşedintele pe 26 februarie era, dar eram în martie, pe 11 martie vă dau citat din preşedintele nostru: „Dacă vă uitaţi la televizor şi vedeţi politicieni care dau sfaturi la toată lumea şi le ştiu pe toate, eu vă sfătuiesc schimbaţi canalul. Asta ca să demitizez un pic boala. Fiindcă am citit cîteva articole ieri unde se vorbeşte despre un virus ucigaş într-o manieră foarte apocaliptică.”

Deci pe 11 martie şeful statului român credea că e o glumă. În martie, domnule Cristoiu, cînd pandemia începuse în decembrie în China! Şi vă dau un element pe care nu l-au spus mulţi, sau nu s-a spus deloc. În luna ianuarie Comisia Europeană a contactat toate statele membre şi a spus „Dacă va fi o pandemie cu acest virus sînteţi pregătiţi?” Nici un stat n-a spus nu. Toţi au fost pregătiţi şi aroganţi, „Hai lăsaţi-ne cu China, aici e Europa”, noi ştim ce-avem de făcut. Nici măcar n-au trimis oameni, deşi OMS-ul începuse să atenţioneze, dar a întîrziat mult şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. N-au trimis măcar la chinezi „măi fraţilor spuneţi-ni şi nouă cei cu răceala asta de la care mor oameni”. Sau, ce n-au observat, veţi vedea că sunt foarte multe ţări în care pandemia a început de la cetăţeni chinezi veniţi în vizită. Deşi aveau oraşele ticsite cu chinezi şi Italia, pentru că şi chinezii au devenit mari amatori de turism în Europa şi Italia, şi Spania, şi Franţa erau ticsite de vizitatori chinezi, mai mult decît atît, primii semnalaţi ca fiind îmbolnăviţi au fost chinezii şi în Franţa, şi în Italia şi în Germania. Şi totuşi n-a sesizat nimeni că odată cu turiştii ne-a venit şi pandemia a sosit în Europa aşa cu avioanele de cursă lungă. Deci extrem de neglijent a fost tratată problema.

Ion Cristoiu: Am rămas cu toţii surprinşi, că au tratat ai noştri, nu ne-ar mira, dar totuşi mari lideri ai lumii n-au luat în serios. De ce n-au luat în serios? Este firea umană care nu crede că aşa ceva nu se poate întîmpla, sau au fost aroganţi faţă de realitate?

Traian Băsescu: În primul rînd fiind de la chinezi, au luat-o aşa, mai în glumă, în al doilea rînd, neavînd capacitatea să înţeleagă, aduceţi-vă aminte că la noi ne spunea un mare specialist, venea la televizor şi ne spunea „Vedeţi unde e China, hă, hă...” Uitând că vin chinezi din Wuhan. Deci doi chinezi din Wuhan au pornit pandemia şi în Franţa şi în Germania. Că vin chinezi din Wuhan nu trebuie să vie virusul, îl aduc chinezi. Adică o lipsă de capacitate de-a vedea. Domnule Cristoiu, asta vă e permis, vouă ziariştilor, care trăiţi flacăra din fiecare zi. Un om politic n-are voie să nu gîndească şi dacă totuşi? Infecţia asta e adusă de turişti nu de vînt, cum a şi fost adus, de turiştii chinezi a fost adusă în Europa.

A început deja războiul mediatic Occident- China

Ion Cristoiu: Apropo de turiştii chinezi sau parcă se schiţează aşa, după încheierea crizei de sănătate, un război mediatic Occident - China în chestiunea Coronavirus.

Traian Băsescu: Din păcate da. El deja a început acest război mediatic. Se încearcă aruncarea responsabilităţii pe chinezi care, chipurile, n-ar fi dat toate informaţiile la timp, că au ţinut ascunse informaţii. Acuma ştim toţi obiceiurile statului comunist chinez care are obiceiurile lui, dar întrebarea mea este: I-a întrebat cineva? Bun, să spunem că ei n-au dat de la început toate informaţiile, cît e de periculos pentru Pămînt acest virus. Dar i-a întrebat cineva? A trimis cineva din Uniunea Europeană, un şef de guvern, a spus, a pus mîna pe telefon să vorbească cu premierul chinez să-i spună „Mă omule trimit şi eu cinci savanţi de-ai mei să vedem cum e cu virusul ăsta, că o să ajungă în Europa, să ne pregătim ca să nu avem problemele pe care le aveţi voi”. N-a făcut-o nimeni, dimpotrivă au tratat cu aroganţă şi evoluţia cazurilor în China, şi evoluţia ştiinţifică, adică ce-au descoperit chinezii. Spre exemplu a trebuit să ne spună chinezii: „Băi năucilor, vedeţi că aţi spus pe la televizoarele voastre în Europa să nu se poarte mască că nu e nevoie, puneţi masca că va ajunge virusul drept în gît, dacă n-aveţi mască, sau acoperiţi şi nasul că ajunge direct în plămîni”. Deci a trebuit să ne spună chinezii, cînd ne-au spus ei, asta e, nu poţi să ceri chinezului să fie la fel de guralivi ca italienii.

Ion Cristoiu: În momentul în care Klaus Iohannis şi polemiza că nu trebuie stare de urgenţă, era şi el naiv sau mai juca încă acel teatru al anticipatelor?

Traian Băsescu: El a fost atît de cucerit de ideea asta a anticipatelor încît nu auzea şi nu vedea nimic. Marea problemă este că aşa ceva nu e posibil la un şef de stat să aibă o atenţie unidirecţională. Un şef de stat trebuie să fie capabil să ia mai multe elemente şi să fie capabil să schimbe rapid priorităţile cînd constată că nu mai sînt cele pe care le-a avut pînă atunci.

Liberalii vor fi loviţi electoral de această Pandemie

Ion Cristoiu: Credeţi că această criză la care va fi adăugată şi criza economică va schimba raportul de forţe electorale, adică va aduce schimbări pe scena politică sau va rămîne în aceeaşi situaţie dinainte de criză cînd Dreapta PNL, Dreapta dumneavoastră eraţi pe cai mari.

Traian Băsescu: Caii s-au făcut mici acum, s-au făcut catîri acum, dar tot a rămas un căluţ acolo, deci liberalii vor fi loviţi de această pandemie pe care au gestionat-o prost, în sensul că au avut un avans de o lună faţă de Franţa, Spania şi Italia şi i-a prins nepregătiţi. Nu-i posibil să te prindă cu personalul medical fără echipament de protecţie, de aia acum 1.200 de medici şi asistente medicale sînt scoase din dispozitivul de luptă împotriva acestei pandemii. Deci cred că vor pierde consistent dar nu atît de mult încît să cadă sub PSD. Cred că vor rămîne primul partid, dar trebuie uitat un scor care să înceapă cu 4, să zică bogdaproste dacă va începe cu 3.

Ion Cristoiu: Credeţi că alegerile vor mai avea loc anul acesta?

Traian Băsescu: Cred că localele vor avea loc anul acesta şi în mod normal ar trebui să facă ceva să se ţină şi legislativele undeva în noiembrie, decembrie, dacă nu, nu, vor fi la anul. Dar în mod normal ar trebui să le împacheteze cumva către sfîrşitul anului, adică în toamnă localele şi la începutul iernii legislativele.

Ion Cristoiu: Domnul preşedinte a apărut în ultimul timp la ora 2.00 şi o singură dată pe zi. Dumneavoastră cînd aţi fi apărut şi de cîte ori?

Traian Băsescu: Îmi păstram ora 19.00, seara, 19.00.

Ion Cristoiu: De ce o fi ales ora 2? Nu înţeleg?

Traian Băsescu: Eu dădeam ora exactă la ora 19.00.

Ion Cristoiu: Dar el de ce a ales ora 2?

Traian Băsescu: Greu de spus. A vrut, pentru că este clar că mesajul este preluat la ştirile de seară, dar ieşind atît de devreme a acoperit şi după-amiaza că n-a putut face nimeni abstracţie de mesajul de la ora 12.00 al preşedintelui.

Eu aş fi ţinut conferinţe de presă

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi, analizînd prestaţia preşedintelui, dumneavoastră cum o caracterizaţi?

Traian Băsescu: Domnule Cristoiu, sîntem firi diferite. Eu nu mă limitam la o simplă declaraţie, lăsam să vorbesc cu ziariştii, să le spun ce ştiu, pentru că aici cheia este cu cît faci o poză mai amplă şi mai completă realităţii, cu atît oamenii vor ştii să trăiască mai bine. Simplul enunţ şi cu degetul către telespectator „Să nu ieşiţi că muriţi”, mi se pare că nu e chiar mesajul potrivit pentru un preşedinte, dar mă rog, o fi şi ăsta. Eu stăteam şi explicam, după declaraţia de presă, lăsam măcar 5-6, 10 întrebări, fiind vorba de un fenomen atît de amplu, pe care preşedintele oricum îl ştie nefiind doctor dar este clar că portofoliul de informaţii este atît de mare încît are de unde alege ce să spună public şi ce nu, dacă este cazul.

Ion Cristoiu: Domnul preşedinte în Decret, al doilea decret există, acolo unde se dau condiţiile care duc la anumite măsuri e o frază aproape o ştiu pe de rost şi vreau să vă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră vă daţi seama imediat despre ce e vorba. La un moment dat domnul preşedinte spune: „... avînd în vedere că e nevoie de menţinerea capacităţii forţelor de ordine pentru a preîntîmpina unele acţiuni publice care ar pune la îndoială ordinea democratică...” aşa e. Nu am înţeles despre ce-i vorba.

Traian Băsescu: Preşedintele a rămas sub impresia poveştii din 10 august, da. Piaţa Victoriei, 10 august acum 2 ani cînd singurul cîntat pentru a justifica intervenţia jandarmilor, singurul cîntat de PSD a fost că voiau să dea o lovitură de stat. Ei a fost o şmecherie pe care a învăţat-o şi preşedintele. Şi atunci a transpus-o într-un alt mod pentru că a constatat că atunci unii au crezut. Şi atunci a transferat-o şi aici şi a spus, prin învăluire, că dacă vor fi cumva mişcări de mase ele vor fi pentru că ar vrea să răstoarne ordinea de drept şi pe domnia sa de la Cotroceni. Cred că... nu am altă explicaţie pentru acest lucru.

A fost o frază preventivă. Să aibă de ce se agăţa într-o eventuală explicaţie mai tîrziu.

Ion Cristoiu: Avea cumva informaţii de la SRI, de la Servicii că ar fi posibile asemenea mişcări, tulburări publice?

Traian Băsescu: Nu cred. Eu sînt un om care din instinct simte tensiunea publică. Nu era un curent îndreptat împotriva domniei sale, sau a guvernului, care să justifice să-ţi iei măsuri preventive că s-ar putea cineva să vrea să schimbe ordinea constituţională în ţară. Însă cine ştie cine i-a băgat în cap. Să nu credeţi că dînsul a scris decretul. Dînsul l-a semnat. Nici nu ştiu dacă a avut răbdare să-l înţeleagă. L-a semnat şi gata. Că sînt destui chibiţi de-ăştia în jur care să facă, un decret cum spun ei, beton, domnule preşedinte. „V-am făcut un decret beton, semnaţi-l”.

Multe teste ne dădeau o şansă

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi, domnule preşedinte, astăzi domnul Klaus Iohannis părea mai relaxat, adică nu mi s-a părut că mai citeşte după prompter, va mirat faptul că, în sfîrşit, a dat data ieşirii din criză.

Traian Băsescu: Cred că a făcut cea mai mare prostie dînd data ieşirii din criză. Nici România, nici Europa nu vor ieşi din criză la sfîrşitul lui mai. De ce? Cel puţin România va avea o mare problemă. Uite trebuie să vă spun că am un material scris de două zile, şi nu-l pun, un material pe care mi l-a inspirat noaptea de Paşte, nu-l pun încă, am spus hai să treacă şi a treia zi de Paşte. Este un material foarte dur, este o viziune despre viitor. Adică ok o să facem 5 G-ul, o să facem inteligenţa artificială, o să facem ca trenul să meargă la fel de repede ca avionul, multe o să facem dar vom avea pandemii. Şi spun eu la un moment dat, acest virus a vrut plămînii, nu ştim ce va vrea virusul următor, poate va vrea rinichii, poate va vrea inima, poate va vrea ficatul, nu ştim ce va vrea. Care va fi foamea următorului virus. Şi trag nişte concluzii că trebuie să ne pregătim pentru ce-i mai rău din punct de vedere al relaţiei noastre cu natura. Pe de altă parte, toată construcţia viitorului, spun eu, dincolo de cuceririle astea extraordinare, trebuie să fie bazate pe trauma acestei pandemii care va fi accentuată, şi traumele viitoare, adică neputinţa noastră de a face ceva la un virus care fără să-l întrebe nimeni, fără să-l cheme nimeni a plecat dintre animale, şi hop, între oamenii. Nu ne va întreba nici virusul următor. Şi spre exemplu, de ce spuneam că va fi accentuată această traumă? Pentru că cel puţin noi am fost ticăloşi. De dragul de a spune că la noi au fost mai puţine victime noi am lăsat să moară oamenii în casă, pentru că am făcut foarte puţine teste în raport cu nevoile. Am preferat să facem foarte puţine teste, ceea ce... aţi observat că la unii moartea e foarte rapidă. Se sufocă foarte simplu şi s-a terminat. Mulţi au murit în casă neştiuţi de nimeni. Marea problemă însă, sau a doua mare problemă este la fel de ticăloasă şi imorală din punct de vedere al statului. Nefăcînd testări nu depistezi pe cei la care nu se vede, asimptomaticii, nu-i depistezi. Şi chiar domnul Iohannis ne spunea că a relaxat măsurile. Foarte bine. Asimptomaticii vor fi acolo prezenţi, convinşi că sînt sănătoşi, vor merge la birou, vor merge în familie, vor merge la rude, vor merge la prieteni, vor merge în societate, vor merge la film, vor merge cu trenul, vor merge cu tramvaiul. Vor infecta oamenii. Vom avea al doilea val pornit de la asimptomatici, pentru că statul român ca să poată spune, ceea ce începuse să spună, dar văd că s-au domolit în ultimele două zile, că s-a îngroşat gluma. Vedeţi pentru că am făcut atît de bine, am avut puţini morţi. Numai că s-au înmulţit şi în condiţiile în care se fac puţine teste. Multe teste ne dădeau o şansă, dădeau medicilor o şansă să descopere asimptomaticii şi să-i trateze înainte să-i lanseze liber în societate. Deci cred că s-a făcut o mare greşeală aici şi se pare că nu vor s-o repare. Ar putea s-o repare lansînd un program major de testare a populaţiei, ceea ce i-ar ajuta foarte mult şi să depisteze numărul real de focare de coronavirus, ceea ce le-ar permite să ia decizii adaptate la realitate. Uite aici pot să pornesc întreprinderile, aici nu pot, că intensitate de îmbolnăviri e foarte mare. Dar aici unde nu mai e nimic, e curat locul, aş putea să pornesc două-trei întreprinderi sau cîte sînt acolo.

Ion Cristoiu: Deci dumneavoastră trageţi un semnal de alarmă potrivit căruia netestarea va face ca atunci cînd vor începe...

Traian Băsescu: Categoric, să avem un al doilea val.

Ion Cristoiu: Pentru că vor fi liberi cei care n-au simptome.

Traian Băsescu: Asimptomaticii, care ei înşişi nu ştiu, care n-au nici o vină. Numai că asimptomaticul ce va ajunge la birou, va pleca bine mersi, fericit şi peste două săptămîni de la servici, iar colegii lui vor fi în spital.

Natura a găsit ac de cojocul Omului

Ion Cristoiu: Domnule preşedinte, revin, mă adresez filosofului din dumneavoastră, încă o dată: cum se face că acest cuceritor al Cosmosului, Omul, cum spunea cineva, „ce mîndru sună acest cuvînt” a fost îngenuncheat de un virus?

Traian Băsescu: Simplu, maestre. Omul a fost poate ingrat cu natura şi natura a reacţionat şi ea. Nu în favoarea pămîntenilor care au schilodit-o, ci şi-a găsit şi ea ac de cojocul omului. Pînă la urmă nu poţi să te aştepţi ca natura, şi eu vă spun ca un om care 12 ani s-a înfruntat cu natura, cînd mai bine, cînd mai rău, dar a înfruntat marea, oceanul, natura nu este o chestiune pe care o desenezi şi o pui pe perete şi aşa rămîne. Natura se schimbă şi ea. Şi la cîtă otravă a turnat omenirea în natură, otrava asta are şi ea rezultatele ei, printre care nişte viruşi pentru care nu există antidot la momentul la care apar, şi pînă cînd apar, fac ce vedeţi. Ăsta nu e atît de periculos, deşi e groaznic că-ţi sufocă omul. Pînă la urmă dacă ar fi circulat maşinile, probabil că aveam un nivel de morţi apropiat la nivel global. Ei, da problema este că numărul de morţi din accidente poţi să-l stopezi, opreşti traficul. Dar pe ăsta nu poţi să-l opreşti. Morţii în accidentele auto nu afectează portavioanele Statelor Unite, nici submarinele nucleare ale Statelor Unite şi ale Rusiei, nici sistemele de comandă a unităţilor americane. Probabil ştiţi, am o informaţie, nu e verificată, dar pînă mîine o să ştiu, se pare că Statele Unite au trecut la executarea comenzii militare din adăposturile de război, pentru a proteja ofiţerii de operaţii, ofiţerii de stat major de o eventuală îmbolnăvire.

Ion Cristoiu: Apropo de declaraţiile preşedintelui, că de pe 12 mai încep parţial măsurile de relaxare, dumnavoastră sînteţi împotriva acestor măsuri?

Traian Băsescu: Da, categoric da, categoric da, pînă cînd nu depistăm, nu reducem numărul de asimptomatici este o crimă să relaxezi măsurile. N-am putut să-i depistăm pînă acum că n-am vrut, că asta a fost strategia, deşi recomandarea OMS-ului este testaţi, testaţi, exact de asta ca să descoperi asimptomatici. N-am făcut-o, foarte rău că n-am făcut-o, dar să nu facem mai rău şi să relaxăm măsurile înainte de rezolvăm problema.

Ion Cristoiu: De testări. Deci dumneavoastră puneţi o condiţie că fără aceste testări la noi...

Traian Băsescu: Da, este o crimă să relaxezi măsurile.

Ion Cristoiu: E foarte importantă această precizare. Dumneavoastră spuneţi că ar trebui făcute numai pe bază de teste, după ce sînt testări, după aceea vom şti pe ce realitate...

Traian Băsescu: Domnul Cristoiu, dacă aş testa spre exemplu 10% din populaţie aş avea elementele să fac o analiză. Pe 10% din populaţie înseamnă 2 milioane de oameni să-i testez, nu 40.000. I-am testat, asta mi-arată o structură a îmbolnăvirii, văd cît asimptomatici sînt în 2 milioane, în 10%, păi sînt 5. Dacă sînt 5 nu merită să ţin restricţiile în continuare. Păi în 2 milioane sînt 80.000 aha, fac un semn şi spun „băieţi rămînem aşa” şi trecem să testăm în continuare pentru că dacă am 80.000 de asimptomatici în 2 milioane şi eu cred că România are 80.000 de asimptomatici în 2 milioane, sigur generez un al doilea val al îmbolnăvirilor.

Ion Cristoiu: Preşedintele s-a referit, sigur fără să-l numească, şi la un document al domnului Adrian Streinu Cercel. Dumneavoastră aţi înţeles ceva din scandalul acesta?

Traian Băsescu: Nu, n-am înţeles.

Ion Cristoiu: Dar ce-a fost, n-am înţeles?

Traian Băsescu: Mi se pare că e o prostie fără seamăn. Nu că mă vizează, am 69 de ani, dar de ce să mă iei de acasă dacă am tot ce-mi trebuie acolo? Şi nu cred că Cercel e capabil de asemenea istorii. O fi fost o discuţie între ei ce facem cu oamenii de peste 65 de ani care n-au adăpost, sau care n-au nu ştiu ce, ştiu eu, dar la mine de ce să mă iei să mă duci într-un hotel?

Ion Cristoiu: Aveţi peste 65 de ani. Dumneavoastră v-aţi simţit într-un fel jignit de această campanie în legătură cu oamenii de peste 65 de ani?

Traian Băsescu: Este o realitate, maestre, că oamenii peste 65 de ani sînt mai vulnerabili. Pînă la 65 de ani mai avem destule ba o inimă, ba o tensiune, dacă ai fost şi fumător ca mine, slavă Domnului cu plămînii eşti pe un teren minat cînd e vorba de Coronavirus, deci este o realitate. Cert este că nu m-am simţit jignit pînă la povestea asta cu „hai să-i luăm să-i ducem de acasă”, asta m-a scos din sărite?

Ion Cristoiu: Credeţi că a avut şi un ţel electoral toată această campanie cu bătrînii?

Traian Băsescu: Categoric da, ei au încercat să cîştige numai că..., mi-aduc aminte că a fost o perioadă cînd începuseră datorită măsurilor... uite spune aici: „Sînt foarte mulţumit de felul în care guvernul Orban gestionează această criză, măsurile care au fost luate mi se par potrivite, au venit la timp şi vreau să-mi exprim toată aprecierea pentru premierul Orban şi toţi cei care sînt implicaţi efectiv în gestionarea acestei crize”. La vremea aia, domnul Iohannis a crezut că noi n-o să avem nici un mort. Aşa era bine informat. Şi vremea aia înseamnă 11 martie, cînd era în plină explozie pandemia în Italia şi în Spania el credea că...

Ion Cristoiu: De ce Klaus Iohannis elogiază în fiecare zi guvernul şi nu păstrează o anumită distanţă?

Traian Băsescu: Nu, a fost chestia asta legată de „Avem morţi puţin pentru că sîntem buni, e Guvernul Meu”. „Guvernul Meu este bun, ascultaţi-mă ce vă spun eu”. Numai că au început să moară după ce lansase campania „Am fost atît de buni încît noi nu avem morţi mulţi” şi le-a trîntit căciula pînă la urmă realitatea pentru că ce n-au făcut în primele săptămîni se răzbună. Că au fost cele două săptămîni în care nu le-a păsat că vin avioane. Cînd am spus eu că n-aş pune scară la avioanele alea, care veneau din Italia şi Spania. Şi m-au făcut în toate felurile: cinic şi nu ştiu. Dar ăsta era adevărul. Nu că nu trebuiau să vină românii acasă, trebuiau să vină, dar tu stat trebuia să fi pregătit să-i bagi în carantină, nu vrăjeala aia cu vine din zonă roşie, nu ştiu ce-i fac, vine din zonă galbenă îl las să se autoizoleze. S-au autoizolat la ţară de n-au mai putut. Deci o poveste. Statul trebuia să fie pregătit să-i bage în carantină pe măsură ce soseau.

Vă dau în scris că Occidentul nu-i va mai lăsa să se întoarcă

Ion Cristoiu: Dacă aţi fi fost preşedinte, acum v-ar fi neliniştit incidentele acestea din Ferentari?

Traian Băsescu: Ei, da. Păi, maestre, cred că şi dumneavoastră m-aţi criticat c-am fost cu clanurile, că sînt ameninţate la securitatea naţională. Norocul a fost că eu am rezolvat-o, au plecat afară şi mie mi-au dispărut clanurile mafiote. Dar acum s-au întors înapoi. Clanurile ţigăneşti sînt clanuri mafiote care acum sînt în dificultate. De ce? Nu pot acţiona pentru că este interzisă circulaţia şi în toată Uniunea Europeană. Sînt foarte puţini cetăţeni, foarte puţine maşini pe străzi şi îi prinde poliţia şi jandarmeria pe străzi, ceea ce nu-i ajută pe ei să-şi facă meseria. Şi au venit acasă. Ori noi trebuie să ştim că dincolo de a-i exporta pe amărîţii care culeg leuştean sau ce Dumnezeu...

Ion Cristoiu: Sparanghel.

Traian Băsescu: Aşa, sparanghelul doamnei Merkel, dincolo de aia am exportat şi crimă organizată ţigănească cît cuprinde.

Ion Cristoiu: Credeţi că Occidentul îi va mai lăsa să se întoarcă?

Traian Băsescu: Vă dau în scris că nu. Vor pune condiţii la cei pe care îi mai primesc înapoi să aibă loc de muncă. Uite Merkel i-a luat, au luat loc de muncă, cînd îşi termină munca îi trimit înapoi cu avioanele.

Ion Cristoiu: Şi eu am bănuit că aşa va fi, vor folosi acest pretext cu Coronavirusul, mult mai controlat va fi mersul.

Traian Băsescu: Maestre eu zic că vor face un lucru pe care noi l-am face dacă ne-ar veni albanezii, să vină mafiile albaneze la noi, şi dintr-un motiv sau altul ar pleca temporar datorită epidemiei şi noi am spune: „acum se pot întoarce cei care le-am dat noi permise de muncă dar numai dacă au un contract dat, că au ce munci, dacă nu, nu intră”.

