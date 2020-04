John Taylor, basistul trupei britanice Duran Duran, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu Covid-19 şi a dat detalii despre experienţa sa într-un mesaj publicat online, potrivit news.ro.

Taylor a povestit într-un mesaj publicat pe Facebook că a fost diagnosticat în urmă cu trei săptămâni şi că s-a aflat în auto-carantină.

„Poate că sunt un tip de 59 de ani în mod deosebit robust, îmi place să cred că sunt, sau am fost binecuvântat să iau o formă uşoară de Covid-19, dar după o săptămână de ceea ce aş descrie ca gripă turbo, am scăpat şi m-am simţit bine. Trebuie să recunosc că nu m-a deranjat carantina, pentru că am avut şansa să mă recuperez cu adevărat”, a scris el.

Muzicianul a precizat că teama generată de această pandemie este „justificată”, însă este încrezător că „vom învinge”.

„Vorbesc pentru a răspunde fricii enorme generate de pandemie, o parte din ea fiind justificată pe de-a-ntregul, iar inima mea este alături de toţi cei care au avut de-a face cu pierderi reale şi durere. Dar vreau să vă aduc la cunoştinţă că nu este mereu un ucigaş şi că putem şi vom învinge”, a mai transmis Taylor, care a adăugat că este nerăbdător să revină pe scenă.

Duran Duran, înfiinţată în 1978, este cunoscută pentru piese ca „Is There Something I Should Know?”, „Planet Earth”, „Hungry Like the Wolf”, „Rio”, „The Reflex”, „Ordinary World” şi „Come Undone”, care au ocupat primele locuri în topurile din anii 1980 - 1990.

În luna iunie, trupa trebuia să cânte la Isle of Wight Festival, ediţie care a fost anulată din cauza crizei sanitare.

Comunitatea muzicală a fost puternic afectată de coronavirusul depistat la finalul anului trecut în China. Au fost anulate majoritatea turneelor şi festivalurilor de anul acesta, iar mai mulţi artişti se numără între victime - Adam Schlesinger (Fountains of Wayne), interpretul country Joe Diffie, muzicienii Alan Merrill (The Arrows, compozitor al „I Love Rock and Roll”), Cristina, Ellis Marsalis Jr. şi Wallace Roney.

Între celebrităţile care au fost infectate cu Covid-19 se numără Tom Hanks, Rita Wilson, David Bryan (Bon Jovi), Pink şi Marianne Faithful.