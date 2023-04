Bătaie 'Ca în 7 păcate', la un meci între naționala României și cea a Bulgariei: au dat cu tot ce au prins în mână/ Video

După un duel mai încins pentru puc, între jucătoarele celor două echipe a izbucnit un scandal de proporții. Scorul era deja 10-2 în favoarea României, când cele două echipe au început să-și împartă pumni și picioare.

Arbitra Emma Sanders din Marea Britanie nu a avut cum să le despartă pe sportive și a recurs la sancțiuni-record: 554 de minute de penalizare în total, 265 pentru România, 289 pentru Bulgaria.

Cele două echipe nu s-au calmat nici după fluierul final, iar la vestiare a fost o nouă rundă de război.

BENCH CLEARING BRAWL AT THE WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP D3A BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA ????????????????



554 penalty minute game.



????: Taylor Cheng on Facebook. pic.twitter.com/Qg2lRyDkHU