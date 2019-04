BĂTAIE DE JOC - Cornuri tari ca piatra și iaurt în pahare murdare, oferite elevilor din școlile din Dolj

Cornuri tari ca piatra, iaurt în pahare murdare și mere cu coaja încreţită sunt oferite elevilor din școlile din judeţul Dolj, în cadrul Programul „Cornul, laptele şi fructul”. Părinții au postat pe Facebook imagini cu produsele primite de copii, iar autoritățile anunță verificări, conform Mediafax.

Citește și: Ecaterina Andronescu, NIMICITĂ de vloggerul care face ravagii în rândurile adolescenților din România: 'A creat fabrici de diplome'

Tatăl unui elev din comuna doljeană Dobreşti a filmat şi a comentat calitatea produselor primite de copil în cadrul programului „Cornul, laptele și fructul”, apoi a postat imaginile pe Facebook.

Pe imagini se vede cum cornul este tare ca piatra şi iaurtul este în pahare foarte murdare.

„Fac o demonstraţie pentru programul Cornul şi laptele în comuna Drănic. Acesta nu mai este iaurt, curge, paharul este jegos. Cornul de nu pot să-l mănânce copiii de patru ani, la grădiniţă ", spune părintele care dă cu produsul de masă arătând cât este de tare.

Managerul școlii a confirmat că au primit cornuri care erau tari şi a spus că marfa a fost livrată doar în două zile dintr-o săptămână şi că în cursul zilei de luni nu a primit nimic.

„Cornurile au fost foarte tari. Aşa au fost aduse. Marfa a fost livrată doar în două zile săptămâna trecută. Am primit marţi şi joi, cornuri şi lapte. Cornurile aveau termen limită în zilele care au fost aduse, adică pe 3 aprilie când le-am şi dat şi pe 5 aprilie. Marfa a fost livrată la prânz. De exemplu, marţi au fost aduse la ora 12.00, dar joi au fost aduse la ora 13.00 când copiii nu mai erau la şcoală şi le-am distribuit produsele vineri. Paharele de iaurt aşa au fost aduse, murdare. Astăzi (luni – n.r.) nu am produse să le dau elevilor, pentru că nu am primit nimic”, a declarat Tiberiu Dumitru, managerul Şcolii Dobreşti.

Școala din Dobrești nu e singura instituție școlară unde produsele destinate elevilor au fost neconforme.

Şi în Craiova au fost părinţi de la Şcoala Gimnzială „Elena Farago", care au spus că săptămâna trecută copiii au primit cornuri foarte tari.

Mama unui al copil a postat pe Facebook un film în care reclamă că i s-a dat copilului corn care expiră în ziua respectivă, reclamând şi mărul care era cu striaţii şi pete pe coajă

„Așa ceva este bătaie de joc. Doamna ministru al Educației, dumneavoastră ați da copilului dumneavoastră așa ceva? Acest măr l-a primit copilul meu azi la şcoală. pe care l-a primit ieri expiră azi. Nu ştiu prin ce aranjamente s-au ales firmele care distribuie alimentele în şcolile din Craiova, dar nu aveți pic de respect față de acești copii”, a scris mama unui copil din Craiova, pe Facebook.

Au fost şi părinţi care au spus că nu toţi copiii au primit măr.

„Joi au fost aduse mai puţine mere. Unii copiii au primit, alţii nu”, a spus mama unui copil de la Şcoala gimnazială „Elena Farago" din Craiova. Reprezentanţii şcolii au confirmat că joi au primit lăzile cu mere în care erau minusuri faţă de ce era în deviz.

Contactat, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că până luni nu a primit decât o singură reclamaţie scrisă referitoare la produsele primite de elevi şi face apel la reprezentanţii şcolilor din Craiova şi din judeţ să nu ezite să facă sesizări la Consiliul Judeţean Dolj, pentru a putea lua măsuri.

„Cei care trebuie să facă sesizări cu privire la calitatea produselor sunt cei din şcoală. Până acum avem sesizare scrisă doar din partea unei şcoli din Craiova cu privire la iaurt şi corn şi cu demonstraţii. În astfel de situaţii se pot lua măsuri. Se poate ca lotul cu probleme să nu se plătească sau să se retragă şi să fie înlocuit. Se pot lua măsuri care să ajungă merge până la sistarea contractului. Fac apel către cei din şcoli să nu dea înapoi şi să ne sesizeze toate aspectele legate de acest program, pentru că nu sunt produse gratuite, sunt produse care se dau pe mulţi bani”, a declarat Ion Prioteasa.

Reprezentanţii firmei din Timiş care livrează iaurtul pentru școlile din județul Dolj au spus că vor face verificări în teren.

„Iaurtul este iaurt de băut şi este lichid. Dacă nu era iaurt de băut era mai dificil. Trebuia linguriţă sau ceva de genul acesta", a spus reprezentantul firmei.

În ceea ce priveşte paharele murdare, aceștia spun că este exclus să plece paharele murdare de la ei.

„Utilajul pe care se face iaurtul de copii este un utilaj separat, nu se foloseşte pentru altceva. Este un utilaj care are o igienă deosebită. Nu cumpărăm paharele şi în ele ambalăm. Efectiv la la capătul maşinii există trei lucruri, iaurtul care vine ambalat, folia care se pune deasupra şi o folie din care se formează paharul. Nu are cum să fie murdar. Ar putea să se murdărească în maşina de transport pentru că se duc împreună cu merele şi cu cornul. Avem un punct de lucru la Craiova de 15 ani şi vom cere să facă verificări să ne spună dacă ajung paharele murdare şi a cui este vina", a precizat reprezentantul firmei.

În ceea ce privește merele, reprezentanţii firmei din Huneoara care le distribuie au transmis că fructele sunt naturale și de ună calitate.

„Sunt doar mere naturale. Am văzut postarea şi mărul nu prezintă condiţii de calitate improprii. Este un măr de calitate. Este un măr care prezintă două striaţii de deshidratare, dar nu este deshidratat în afara limitelor normale. Este un măr golden de soi românesc, care nu prezintă nici o urmă de deteriorare, nu prezintă nicio urmă de defect calitativ", au spus reprezentanții firmei care distribuie merele în județul Dolj.

Reprezentanții firmei care distribuie cornul pentru elevii din județul Dolj nu au putut fi contactați până la ora transmiterii acestei știri.

Produsele care se distribuie în Dolj sunt în valore de 23 de milioane de lei, fără TVA conform datelor de pe SEAP.