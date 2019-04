Ecaterina Andronescu, NIMICITĂ de vloggerul care face ravagii în rândurile adolescenților din România: 'A creat fabrici de diplome'

Atac neașteptat la adresa sistemului de învățământ din România. Unul din cei mai cunoscuți vloggeri din țara noastră, care face furori cu postările sale o critică dur pe Ecaterina Andronescu.

"Şcoala românească ar trebui să facă mai multe lucruri care să te pregătească pentru actualitate. De exemplu, şcoala nu te invaţă ce să faci cu banii. Niciodată nu ni s-a explicat nimic despre corupţie. Nu am fost încurajaţi să criticăm. Protestul tinerilor neinformaţi, care ies şi ţipă, dar nu ştiu exact despre ce e vorba, nu cred că ajută. Acolo, școala trebuie să intervină. (...) Sunt foarte mulţi profesori pe care îi am la inimă, am avut noroc de profesori buni, pasionaţi, implicaţi. Nu cred că e uşor să fii profesor când această meserie îşi pierde tot mai mult respectul. Chiar doamna ministru Andronescu vorbea despre respect, asta mi s-a părut cel mai comic. Nu mi se pare că dumneaei a avut în 3 mandate vreun respect pentru învăţământ. Mi s-a părut, de exemplu, că a creat fabricile de diplome”, a spus vloggerul Selly la Digi 24.