BĂTAIE DE JOC la USR-PLUS: Candidații anunțați de Alianță ar putea să fie SCHIMBAȚI, în funcție de dorința PNL - VIDEO

Alianţa USR-Plus şi-a prezentat, duminică, candidaţii pentru primăriile de sector - Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Ana Ciceală, Simona Spătaru, Alexandru Dimitriu şi Alexandru Gâdiuţă. Preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, a precizat că negocierile cu PNL pentru candidaţi comuni la primăriile de sector rămân deschise şi aşteaptă să vadă şi care sunt propunerile PNL pentru aceste sectoare. Așadar, cei prezentați ca fiind viitorii primari ai sectoarelor din partea USR-PLUS ar putea fi schimbați, în funcție de dorința PNL.

Preşedintele Plus Bucureşti, Vlad Voiculescu, a anunţat, duminică, în conferinţa de presă de lansare a candidaţilor USR-Plus că aceştia sunt oameni integri, vor aduce lângă ei persoane la fel şi se vor apuca de lucru din prima zi de mandat.

“Vă putem promite că sunt oameni integri, că o să aducă lângă ei alţi oameni la fel ca ei, că nu o să facă trocuri politice pe colţul mesei şi că o să se apuce de lucru din prima zi”, a afirmat Vlad Voiculescu.

Candidatul Alianţei USR-Plus pentru Primăria Sectorului 1 este Clotilde Armand.

“În 2016 am fost candidatul USR pentru Primăria Sectorului 1. Atunci am pierdut în faţa candidatului PSD, dar am câştigat încrederea voastră şi cu această încredere am construit acest partid ca o forţă de alternanţă politică”, a declarat Clotilde Armand.

Ea a precizat că va aduce normalitatea în ceea ce priveşte spaţiile verzi, traficul şi poluarea şi că vor fi făcute investiţii. Armand a mai afirmat că toţi primarii din Capitală vor fi trimişi acasă la alegerile locale din acest an, iar apoi în faţa justiţiei să răspundă pentru risipa banilor publici.

Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 1, s-a născut în Franţa, dar este româncă prin căsătorie şi alegere. Inginer format la MIT şi la Ecole Centrale din Paris, are peste 20 de ani de experienţă în inginerie, consulting şi management pentru companii, în prezent este europarlamentar USR PLUS, membru în Comisia de Bugete şi în Comisia de Transport din Parlamentul European.

Pentru Primăria Sectorului 2 candidatul Alianţei USR- Plus este Radu Mihaiu.

“Primăria Sectorului 2 a fost prea mult timp scena şmenurilor, a spăgii şi a şpăgarilor. Resursele Sectorului 2 au fost prea mult timp drenate pentru interese private în loc să fie folosite în interesul cetăţeanului. Sectorul 2 este cel mai poluat, cel mai murdar, cu cel mai puţin spaţiu verde”, a declarat Radu Mihaiu.

Radu Mihaiu, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 2, conduce o firmă care dezvoltă aplicaţii digitale şi care are mai mult de jumătate din cifra de afaceri din străinătate, a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene şi a transparentizat în format de date deschise toate contractele de finanţare şi achiziţii din fonduri europene.

Consilierul general USR Ana Ciceală este propunerea Alianţei pentru Primăria Sectorului 3.

“Lupt alături de sute de mii de bucuresteni să scăpăm Sectoprul 2 de PSD. Negoiţă e clona perfectă a Gabrielei Firea, amândoi au avut bugete colosale şi le-au risipit, au înfiinţat companii locale şi municipale care ascunde afaceri oculte şi risipesc banii pe proiecte inutile”, a spus Ana Ciceală.

Ea a precizat că în Sectorul 3 se lucrează scump şi prost şi că este vremea ca Robert Negoiţă să plece acasă. Ana Ciceala a spus că va realiza trei păduri urbane în Sectorul 3 şi vor fi plantaţi 200.000 de arbori.

Ana Ciceală, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 3, este consilier municipal USR din 2016, a fost manager de proiect în cadrul Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul şi s-a implicat direct în proiectele de protejare a spaţiului verde şi a patrimoniului construit al Capitalei. În calitate de consilier municipal, a coordonat eforturile USR în procesul privind companiile municipale înfiinţate de actualul primar general cu încălcarea legii, după cum a decis Curtea de Apel Bucureşti, a depus numeroase proiecte, precum cele care vizează salvarea parcului Brâncuşi, crearea unui parc nou în Sectorul 3 (în zona Vitan), consolidarea policlinicii Titan, rezervarea Pieţei Victoria pentru manifestaţii civice şi sindicale, realizarea unui audit şi sistem integrat de management la unităţile medicale din subordinea municipalităţii.

Simona Spătaru este candidata Alianţei USR – Plus pentru Primăria Sectorului 4. Ea a afirmat că a intrat în politică în 2018 când a înţeles că doar prin realizarea de petiţii lucrurile nu pot fi schimbate. Ea doreşte ca Sectorul 4 să scape de eticheta sectorul clanurilor.

“Vom schimba totul de la zero şi ne vom asuma lucrurile. Vreau ca acest sector să scape de eticheta sectorul clanurilor şi pentru asta vom lupta”, a spus Simona Spătaru.

Ea a anunţat că doreşte să realizeze proiecte pentru educaţie şi că pentru toate investiţiile care vor fi făcute nu se vor da şpăgi şi astfel vor fi bani pentru acestea.

Simona Spătaru, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 4, este avocat şi are expertiză în domeniul achiziţiilor publice şi al drepturilor încălcate de autorităţile publice, s-a implicat în politică după tragedia de la Colectiv.

Pentru Primăria Sectorului 5, candidatul Alianţei USR Plus este Alex Dimitriu.

“Administraţia locală are un deficit enorm de bun simţ şi empatie.O altă problemă este legată de modul cum sunt cheltuiţi banii publici, mai degrabă cum sunt furaţi şi risipiţi. Ilegalităţile sunt cauzate de feudalismul grosolan cu care este condus acum Sectorul 5”, a spus Dimitriu.

El a mai afirmat că primarul din Sectorul 5 şi-a pus chipul pe caietele elevilor şi pe maşinile de salubrizare.

“În Sectorul 5 avem un personaj care s-a catapultat în Bucureşti şi care a avut ca singură dorinţă să îşi pună chipul şi numele pe orarele elevilor, pe maşinile de salubrizare, pe casete luminoase, chiar şi pe caietele şi cărţile elevilor. Îl anunţ pe primar că nu este Gioconda, nu este un tablou care să fie pictat prin Sectorul 5, iar Sectorul 5 nu este muzeul lui”, a mai spus Alex Dimitriu.

Alexandru Dimitriu, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 5, este avocat.

Alexandru Gâdiuţă este candidatul Alianţei USR – Plus pentru Primăria Sectorului 6. El a declarat că va schimba modul cum se face administraţie publică, iar legalitate, transparenţă şi eficienţă vor fi criteriile după care se va ghida. El vrea să investească în educaţie, sănătate şi în infrastructură. El a mai spus că a avut în ultimii ani un primar hoţ, unu absent şi unul care şi-a uitat promisiunile.

“Sectorul 6 a avut un primar hoţ dovedit - Poteraş, a avut un primar care a fost mai degrabă absent – Mănescu şi un primar care a fost colaboratorul lor, traseistul Mutu, un primar surd la nevoile cetăţenilor, un primar care a uitat promisiunile pe care le-a făcut şi care a direcţionat banii către grupurile de interese”, a transmis candidatul USR-Plus pentru Primăria Sectorului 6.

Alexandru Gâdiuţă, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 6, este absolvent ASE, geograf specializat în Geografia Mediului şi activist civic, iar din 2016 este consilier municipal USR.

”A făcut parte din echipa USR care a învins-o pe Gabriela Firea în instanţă în cazul companiilor municipale înfiinţate ilegal, a scris şi depus proiecte de hotărâri referitoare, printre altele, la inventarierea şi modernizarea staţiilor STB din oraş, crearea unor StrăziNoi pentru interconectarea unor cartiere din sector, realizarea unui studiu de mediu pentru identificarea cauzelor şi a soluţiilor în cazul problemei poluării aerului ce afectează N-V-ul oraşului”, a transmis USR.

Preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, a afirmat că negocierile cu PNL pentru stabilirea candidaţilor comuni la primăriile de sector rămân în continuare deschise.

"Noi suntem deschişi acestor negocieri şi acestor discuţii, dar ele trebuie purtate pe oameni, pe persoane. După cum vedeţi, USR PLUS a fost extrem de transparent. Am prezentat oamenii pe care îi avem la fiecare sector. Îşi cunosc foarte bine sectoarele, îşi cunosc foarte bine potenţialul şi ştiu ce trebuie să facă din secunda doi de când sunt în primărie. În momentul în care vom avea acest lucru şi din partea PNL, vom vedea cu ce oameni vin ei şi vom putea să decidem dacă vom merge la comun cu ei, dar baza sunt criteriile de integritate pe care noi le-am prezentat şi de la care noi nu putem face rabat în niciun caz (...). Negocierile acestea continuă şi, pe măsură ce o să avem informaţii, o să vi le spunem. Deocamdată, noi am spus ce gen de persoane am susţine şi cum putem să ajungem la o astfel de înţelegere. Aşteptăm să vedem şi de la PNL persoane care să corespundă acestor criterii. Nu vreau să facem o împărţeală din aceasta: îţi dau un sector, îmi dai altul şi veşnica tranzacţie din lumea politică. Discuţia este de competenţă şi asupra oamenilor - şi pentru USR PLUS lucrul acesta este foarte important. Noi nu trebuie să-l schimbăm pe x cu y. Doar că nu este din PSD nu înseamnă automat că este bun. În Bucureşti, USR PLUS este prima opţiune de vot şi atunci nu trebuie să dezamăgim şi nu vom prezenta nicio persoană asupra căreia există dubii de integritate sau competenţă", a spus Năsui.

"Cu alte cuvinte: am închis negocierile, am închis poarta? Nu. Am deschis negocierile cu ei", l-a completat Vlad Voiculescu, indicându-i pe cei şase candidaţi desemnaţi de USR PLUS.