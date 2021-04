Băuturile aperitiv care nu trebuie să lipsească din meniul de Paște

Pregatirile pentru Paste 2021 sunt in toi si toate gospodinele se gandesc deja la meniul pentru mesele festive. Ouale rosii, drobul si friptura de miel, ied sau pasare sunt in capul listei, trufandalele de primavara nu lipsesc nici ele de pe lista de cumparaturi, la fel ca mezelurile si branzeturile. Ce bauturi alcoolice servesti alaturi de toate bunatatile pregatite pentru Paste este, insa, la fel de important.

Alege inteligent meniul de bauturi

Pe langa vin, care este nelipsit de pe masele festive, sau bere - pentru cei care nu se dau in vant dupa licoarea lui Bachus, de Paste este bine sa ai in vedere si alte sortimente de bauturi alcoolice.

Bauturile aperitiv sunt cele care dau tonul sarbatorii si stimuleaza pofta de mancare, avand, totodata, rol digestiv inainte de o masa bogata, cu preparate destul de grele, mai ales dupa perioada de post.

Ouale inrosite, drobul de miel sau de pasare, friptura de miel, ied si chiar cea de pasare, dar si cozonacii si alte bunatati pe care le vei pune pe masa sunt adevarate bombe calorice, care pun o mare presiune pe stomac, ficat si pancreas in aceasta perioada.

Ce bauturi digestive poti servi la masa de Paste

Tuica romaneasca este nelipsita de la aperitiv, insa nu toata lumea se impaca bine cu aceasta bautura. Pe FineStore gasesti, insa, o gama larga de bauturi digestive care vor fi apreciate de invitati si care, consumate cu moderatie, au rolul de a ajuta organismul sa tolereze mai usor "bombardamentul" de calorii si colesterol la care este supus in zilele de sarbatoare.

Un pahar de lichior sau de vermut va deschide apetitul celor prezenti in jurul mesei de Paste. Daca doriti o experienta deosebita, puteti deschide festinul cu o cupa de sampanie, de preferat seaca, ale carei bule vor pregati bolta palatina pentru curcubeul de gusturi ale preparatelor traditionale.

Un pahar de Martini va fi cu siguranta apreciat de doamnele elegante, iar domnilor le puteti oferi ouzo, bautura traditionala a Greciei.

Cocktailuri aperitiv pentru a face diferenta

Daca vreti sa iesti din tipare, va puteti surprinde invitatii cu cocktailuri elegante, care ii vor face sa se simta ca intr-un restaurant select.

Cocktailurile aperitiv sunt in general seci si au rolul de a deschide apetitul si de a oferi un prilej de a socializare.

Prepara un Manhattan cu whisky, vermut si bitter, sau o Margarita savuroasa cu tequila, triplu sec si suc de lime si da o nota deosebita mesei de Paste din acest an! Cu siguranta, invitatii vor intra rapid in atmosfera de sarbatoare, iar bunatatile pe care le vei intinde pe masa nu vor avea sanse prea mari sa ramana pe platouri!

La FineStore gasesti o gama variata de bauturi, de la vin si sampanie la bauturi traditionale romanesti sau din alte colturi ale lumii, care abia asteapta sa ajunga pe mesele de sarbatoare. Poti comanda totul online, pentru a face economie de timp, dar si de bani, daca acorzi atentie ofertelor si reducerilor pregatite special pentru perioada Pastelui. In plus, cei care vor sa faca pe Iepurasul de Paste, dar sunt in pana de inspiratie, pot alege cosuri cadou sau pachete ingenios alcatuite pe care sa le daruiasca in aceasta perioada membrilor familiei, prietenilor sau partenerilor de afaceri.

Sarbatori cu bine si alegeri inspirate la cumparaturi!