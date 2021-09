Bayern Munchen nu este de acord cu disputarea Mondialului la doi ani

Clubul Bayern Munchen, prin vocea antrenorului Julian Nagelsmann, a dezaprobat vineri ideea FIFA de a organiza Cupa Mondială de fotbal la fiecare doi ani, în loc de 4, aşa cum este în prezent, scrie DPA.

"Nu suntem susţinători ai propunerii, ar fi o devalorizare a turneului final. O înmulţire a meciurilor în calendarul competiţional nu ar contribui la o ridicare a calităţii fotbalului sau la o spectaculozitate mai mare. Turneul final al CM trebuie disputat mai rar pentru ca valoarea unei naţionale să fie relevantă. Nu ar trebui să existe o inflaţie de meciuri'', a spus Nagelsmann.

Polemica dintre FIFA şi UEFA privind posibilitatea desfăşurării Cupei Mondiale de fotbal la doi ani şi nu la 4 ani, aşa cum este în prezent, a devenit tensionată joi după ce antrenorul francez Arsene Wenger, acum director pentru dezvoltare în cadrul FIFA, a afirmat că a primit ''semnale pozitive'' privind această idee, în replică UEFA, prin vocea preşedintelui Aleksander Ceferin, ameninţând cu un posibil boicot european.Wenger a afirmat că propunerea s-a bucurat de susţinerea unor foste glorii ale fotbalului mondial, printre care fostul câştigător al Cupei Mondiale cu Brazilia, Ronaldo, fostul internaţional australian Tim Cahill (ex-Everton) sau fostul portar danez Peter Schmeichel.''În general, cred că am primit un răspuns pozitiv, dar această decizie va fi una democratică şi va fi luată cu siguranţă de cele 211 ţări afiliate FIFA. Eu voi continua însă consultările privind tema în cauză'', a spus Wenger.Întrebat despre opoziţia exprimată de UEFA şi de European Leagues, Wenger a răspuns: ''Eu caut soluţii de îmbunătăţire a competiţiilor fotbalistice. Nu ezit deloc. Sunt 100% convins că ceea ce propunem noi este cea mai bună soluţie pentru organizarea fotbalului. Dacă cineva are idei mai bune, eu sunt deschis la discuţii şi salut orice idee mai bună ca a mea. Eu nu voi vota. Eu doar prezint soluţii pentru a îmbunătăţi lucrurile şi pentru a face o viaţă mai bună pentru toţi cei implicaţi, pentru a avea un fotbal mai bun, aceasta este ţinta mea. Voi respecta însă orice se va decide''.La scurt timp după declaraţia lui Wenger, preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a afirmat că în cazul în care FIFA va insista pe această propunere s-ar putea confrunta cu un boicot din partea ţărilor europene.''Noi putem decide să nu participăm într-un astfel de sistem. După câte ştiu, şi Confederaţia sud-americană este pe aceeaşi poziţie ca UEFA. Aşa că doresc mult succes FIFA în demersul său. Sper să nu se concretizeze căci ar însemna moartea principiilor fotbalistice. Ar fi criminal pentru fotbalişti să joace din doi în doi ani vara într-un asemenea turneu major care s-ar întinde pe o lună'', a declarat Ceferin.Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a promis "decizii până la sfârşitul acestui an" cu privire la posibilitatea organizării Cupei Mondiale la fiecare doi ani, în locul actualului interval de patru ani, o idee care provoacă controverse în lumea fotbalului."Acest proces de consultare va fi foarte cuprinzător, foarte larg şi sperăm să îl finalizăm până la sfârşitul acestui an", a spus Infantino într-o înregistrate video difuzată de FIFA."Calendarul actual al meciurilor internaţionale se încheie în 2024. Deci, până în 2024 trebuie să avem un nou program de meciuri, Aşadar, trebuie să luăm decizii până la sfârşitul acestui an", a adăugat el.Dezbaterea cu privire la desfăşurarea unei Cupe Mondiale la fiecare doi ani a fost reînviată în ultimele zile în cotidianul francez L'Equipe de fostul antrenor francez Arsene Wenger, actualul director de dezvoltare a fotbalului în cadrul FIFA. Acesta recomandă o competiţie rezervată echipelor naţionale în fiecare an, alternând Cupa Mondială şi EURO, de exemplu, pentru Confederaţia europeană.UEFA se opune acestei idei, asigurând ca aceasta va "dilua" "bijuteria" fotbalului mondial, conform preşedintelui său, Aleksander Ceferin.Asociaţia Mondială a Ligilor profesioniste (WLF) a criticat, de asemenea, într-o declaraţie difuzată miercuri, acest plan care "ar afecta economia fotbalului şi sănătatea jucătorilor".WLF subliniază că "se va opune oricărui proiect de organizare a Cupei Mondiale FIFA la fiecare doi ani şi care va aduce astfel atingere istoriei şi tradiţiei unei competiţii care înseamnă atât de mult".Marţi, aproximativ cincizeci de organizaţii ale suporterilor din întreaga lume şi-au afirmat poziţia, specificând că nu au "nici timpul, nici banii necesari şi nici capacitatea de a merge în cealaltă parte a lumii la fiecare 24 de luni, într-o competiţie devalorizată".Însă Gianni Infantino susţine că îi "ascultă" pe "suporterii din întreaga lume, nu doar din anumite părţi ale lumii"."Studiem calendarul şi îi consultăm pe toţi, începând cu jucătorii de fotbal", a spus conducătorul FIFA, asigurând că va solicita opinia "cluburilor din întreaga lume", inclusiv ale puternicelor grupări din fotbalul european.Cu toate acestea, în cadrul unei reuniuni care a avut loc marţi la Lausanne, Asociaţia Europeană a Cluburilor (ECA) a precizat că nu a fost consultată deocamdată în mod oficial pe acest subiect."Nu avem încă nicio propunere pe masă din partea FIFA în privinţa modului în care ar arăta o Cupă Mondială din doi în doi ani. Însă, în actualul calendar nu mai este loc", le-a declarat reporterilor Michael Gerlinger, vicepreşedintele ECA.Joi, şi Asociaţia European Leagues, din care fac parte 37 de ligi europene inclusiv Big 5 (Serie A, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga şi Premier League), şi-a exprimat opoziţia faţă de ideea FIFA. ''Ligile membre ale asociaţiei se opun ferm şi unanim propunerii avansate de FIFA. Ligile vor lucra împreună cu celelalte părţi interesate pentru a împiedica organele de conducere din fotbalul mondial să ia decizii unilaterale care ar afecta fotbalul intern, ar afecta jucătorii, cluburile şi suporterii din Europa şi din întreaga lume. Introducerea de noi competiţii, modificarea actualelor formate sau competiţii extinse pentru cluburi şi echipele naţionale, atât la nivel european cât şi mondial, nu reprezintă soluţii la problemele noastre actuale, într-un calendar şi aşa aglomerat. Calendarul fotbalistic necesită cu siguranţă acordul tuturor părţilor interesate şi poate fi doar rezultatul unui echilibru între cluburi şi echipele naţionale, între competiţiile interne şi cele internaţionale'', se arată într-un comunicat al European Leagues.Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, şi-a reiterat luni adversitatea faţă de ideea disputării Cupei Mondiale din doi în doi ani, menţionând că ''mai mult nu înseamnă neapărat şi mai bine''.''Calendarul competiţional internaţional nu are nevoie de aşa ceva, iar jucătorii au nevoie de lunile de vară pentru a se reface, pentru a se recupera, nu este cazul de astfel de turnee majore la fiecare doi ani'', a spus Ceferin (53 de ani) la o reuniune a asociaţiilor cluburilor europene (ECA).Ceferin a pledat totodată pentru o reformă continentală a fair-play-ului financiar. ''Vrem cu adevărat să ne întoarcem la normalitate după pandemia de coronavirus? Da, vrem un 'nou normal' mai bun, mai sănătos'', a spus acesta.UEFA are "grave îngrijorări" în legătură cu proiectul disputării Cupei Mondiale la fiecare doi ani, declara vinerea trecută preşedintele forului fotbalistic european, Aleksander Ceferin, care nu a ascuns că este uimit de această propunere a FIFA, nediscutată cu celelalte asociaţii şi confederaţii."UEFA şi asociaţiile sale naţionale au serioase rezerve şi grave îngrijorări în legătură cu informaţiile despre planurile FIFA", a afirmat atunci Ceferin într-un schimb de mesaje cu Ronan Evain, directorul executiv al Football Supporters Europe."Ţinând cont de impactul major pe care această reformă îl poate avea asupra ansamblului organizaţiei fotbalului, există o uimire generalizată în legătură cu faptul că FIFA pare să lanseze o campanie de PR pentru a promova această propunere, în timp ce nicio astfel de propunere nu a fost prezentată confederaţiilor, asociaţiilor naţionale, ligilor, cluburilor, jucătorilor, antrenorilor şi ansamblului comunităţii fotbalului", menţiona Ceferin.Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, ar intenţiona de ceva timp ca Mondialul, un eveniment care aduce mulţi bani, să se dispute la fiecare doi ani.În schimb, selecţionerul Angliei, vicecampioana europeană, Gareth Southgate, s-a declarat ''deschis'' faţă de ideea disputării Cupei Mondiale din doi în doi ani, lansată de FIFA, deşi opina că aceasta şi-ar putea pierde din atractivitate.Southgate a afirmat marţi că a avut chiar o întâlnire cu Arsene Wenger pentru a discuta pe marginea propunerii.''S-ar putea ca atractivitatea CM să scadă în condiţiile în care s-ar disputa la un interval mai scurt de timp şi nu la patru ani, aşa cum era până acum. Dar dacă eşti jucător şi eşti accidentat la momentul disputării CM neputând evolua, atunci ar însemna că vei mai avea oportunitatea să joci abia peste opt ani ceea ce este foarte greu'', spunea Southgate.