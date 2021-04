Beatrice Mahler se alătură noului slogan al protestelor și strigă 'Jos pandemia'

Beatrice Mahler, managerul Institutul ”Marius Nasta”, este de părere că medicii ”nu trebuie să fie catalogați nici eroi, dar cu siguranță nici criminali”. Mahler a abordat noul slogan al protestelor de stradă din ultima săptămână. ”Pentru ca sloganul ”JOS PANDEMIA”, să funcționeze, toți trebuie să contribuim, fiecare pe palierul lui, dar fiecare implicat”, transmite medicul.

”Medicina este știință și conștiință încălzite de iubire față de oameni” spunea acad. Iuliu Hațieganu, iar acesta este unul dintre motourile principale după care îmi călăuzesc activitatea profesională, la care eu adaug și cuvântul empatie.

Cu toții știm că România are un sistem medical ”fragil”.

De foarte multe ori eforturile medicilor, asistenților, ale tuturor celor care compun echipa medicală, au trebuit să fie la o cotă foarte înaltă pentru a diminua anumite lipsuri din sistem, o infrastructură inadecvată sau personal insuficient.

Am văzut în acest ultim an, în acestă urâtă pandemie, urâtă și nedorită pandemie, cum medicii sau mai corect spus personalul medical în ansamblu, au fost catalogați și numiți de la eroi, la torționari, criminali și asasini. Ieri am văzut la un spital ca au venit oamenii cu flori într-o încercare de reparare a cuvintelor urâte…

Personal, consider că medicii și întreaga echipă medicală (asistenți, infirmiere) nu trebuie să fie catalogați nici eroi, dar cu siguranță nici criminali, eu cel puțin nu aștept flori și aplauze, îmi doresc ca noi medicii și personalul medical să ne desfășurăm activitatea în normalitate.

O normalitate relativă, dacă ne gândim la ce perioadă traversăm. Probabil este o ruptură la nivelul de înțelegere legat de acestă pandemie.

Vorbim de o boală care este foarte nepredictibilă. Sunt oameni care o depășesc relativ ușor, unii care nu prezintă simtome, dar sunt și pacienți - oameni de lângă noi - pentru care boala reprezintă o adevărată provocare, le pune viața în pericol, iar din păcate unii cu toate eforturile noastre ale medicilor, pierd lupta cu acesta boală.

Îmi pare rău, am toată compasiune pentru victimele acestei pandemii și îmi cer scuze familiilor acestora că nu am putut face mai mult pentru ei.

Din păcate atât poate medicina în acest moment, și nu vorbesc doar de România, ci și de sisteme medicale mult mai dezvoltate.

Cu toții, pentru ca sloganul ”JOS PANDEMIA”, să funcționeze, toți trebuie să contribuim, fiecare pe palierul lui, dar fiecare implicat.”, este mesajul postat de Beatrice Mahler.