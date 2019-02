Beatrice Tudor, deputat: Este pentru prima dată în istoria României când Produsul Intern Brut depășește 1.000 de miliarde de lei noi. Bugetul este ambițios

Deputatul Beatrice Tudor salută adoptarea de către Guvern a Bugetului de stat pe 2019 și al Bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2019. În opinia parlamentarului PSD, Bugetul pe acest an este unul foarte ambițios, un buget care chiar dacă este perfectibil arată prioritățile clare ale Guvernului spre dezvoltare și grija față de români:

”Guvernul PSD a adoptat astăzi unul dintre cele mai ambițioase bugete din ultimii 29 de ani. Este un buget care continuă două dintre politicile publice cele mai importante pentru viața de zi cu zi a românilor: creșterea salariilor și dezvoltarea țării. Aceștia sunt cei doi piloni de bază pentru orice țară care-și propune să combată, în mod real, sărăcia; să ofere, în mod concret șanse și oportunități pentru o viață mai bună pentru cetățenii săi; să construiască, în mod temeinic, pentru viitor, prin investiții care înseamnă o calitate mai ridicată a vieții și mai multă bunăstare pentru cât mai mulți dintre noi. Dovadă în acest sens este faptul că domeniile prioritare sunt sănătatea (care primește 6 miliarde de lei în plus față de anul trecut), educația (care primește aproape 10 miliarde de lei în plus față de anul trecut) și investițiile (care primesc peste 15 miliarde de lei în plus față de anul trecut).

Se va vorbi mult despre acest buget, tot felul de personaje, mai mult sau puțin specialiști, mai mult sau mai puțin mânați de bună-credință în comentariile lor. Pentru a nu lăsa zgomotul de fond să acopere prioritățile, iată care sunt cele mai importante aspecte de reținut din acest buget:

- Este pentru prima dată în istoria României când Produsul Intern Brut depășește 1.000 de miliarde de lei noi.

- Câștigul salarial mediu net va fi în 2019 în valoare de 3.085 lei, cu 50% mai mult decât în 2016, când țara era condusă de “specialiști apolitici”.

- Bugetul pentru pensii este în siguranță: este primul an din ultimul timp, când deficitul la bugetul de pensii este pe plus. Deci nu vor trebui transferați alți bani de la buget pentru plata pensiilor, ceea ce înseamnă că transferul contribuțiilor de la angajator la angajat a dat rezultate.

- Cheltuielile cu investițiilor vor ajunge la aproximativ 50 de miliarde de lei, adică peste 10 miliarde de euro.

- Pentru salariați, bugetul pe 2019 aduce creșteri:

o Pentru angajații din sectorul bugetar – crește salariul.

o Pentru angajații plătiți cu salariul minim pe economie – crește salariul cu 10% - noul salariu=2.080 lei pe lună

o Tichete de vacanță – 1.450 de lei pe lună

o Indemnizația de hrană – 4.160 de lei pe an.

- Pentru pensionari, bugetul pe anul 2019 presupune, începând cu 1 septembrie:

o Creșterea punctului de pensie cu 15% - 1 punct pensie=1.265 lei

o Creșterea pensiei minime cu 10% - pensia minimă=704 lei.

- Pentru comunitățile locale, bugetul pe anul 2019 aduce 450 de lei pe cap de locuitor în cazul Consiliilor Județene, în timp ce primăriile de municipii au un plafon minim de 12 milioane de lei (cu 7 milioane mai mult decât în 2018), iar cele de orașe au un plafon minim de 6 milioane de lei (cu 3 milioane mai mult decât anul trecut). Pentru primăriile de comune, plafonul minim este de 2 milioane de lei, ajungându-se la 1.000 de lei pe cap de locuitor.

- În cazul Bucureștiului, primăriile de sector primesc 1.250 pe cap de locuitor, în timp ce Primăria Generală primește 49% din impozitul pe venit colectat la nivelul Capitalei.

Niciun buget nu este perfect, așa cum nicio lege nu este perfectă. Dar important este că acum există o viziune orientată și spre oameni și nevoile lor reale pentru traiul de zi cu zi.”, susține deputatul PSD pe pagina personala de facebook.