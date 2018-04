Becali, dezvăluiri bombă despre cum a vrut să fugă din ţară când a fost condamnat: 'Îi mulţumesc SRI că m-a oprit la aeroport'

Gigi Becali a povestit cum a fost oprit la graniță, când a vrut să plece, cu o zi înainte de a fi condamnat. Omul de afaceri a declarat că ar vrea să-i mulțumească procurorului, care a dispus oprirea sa la aeroport, întrucât nu ar fi putut să trăiască în altă țară.

„Pe mine m-au oprit la graniță, când mergeam la rugăciune. M-au oprit la aeroport în seara aia, a doua zi m-au condamnat. Cu alte cuvinte, SRI știa că trebuie să fiu condamnat, au atenționat Înalta Curte, mi-au inventat un dosar, m-au chemat m-au oprit și de 6 ani n-am dat nicio declarație. Deci a fost o invenție", a povestit Becali, la B1 Tv.

Gigi Becali a mărturisit că nu avea intenția de a se mai întoarce în țară, dacă nu era oprit în acea zi la aeroport: „De ce să mă întorc, să fac pușcărie degeaba? Omul când știe că e vinovat, zice că merge și-și face pedeapsa, dar când e nevinovat, omul nu mai vine. Eu nu mai veneam".

„Eu am vrut să-l cunosc pe procurorul ăla care m-a oprit la aeroport, să-i zic sărut mâna că n-am plecat, că-mi distrugeam viața și în altă țară nu pot trăi. Dacă ar fi acum, după experiența pe care o am, și dacă fac 5 ani nu rămân în străinătate. Fac pușcăria, stau 5 ani și rămân în țara mea. Nu pot trăi în străinătate!".

Dezvăluiri din culisele atacului asupra Siriei: Trump a vrut să renunțe, însă un telefon primit l-a făcut să se răzgândească

Gigi Becali a mai povestit că a vrut să se mute cu familia în Grecia, fiind extrem de revoltat de nedreptatea care i s-a făcut, dar și-a dat seama că nu poate trăi în altă țară:

„Când eram în temniță, și nevasta și fetele spuneau că nu vor să mai stea în țara asta. Am zis că plecăm. Apoi, am mers în Grecia să ne mutăm acolo, țară ortodoxă. M-am dus în Grecia, am colindat două zile, apoi am făcut un exercițiu de imaginație, dacă pot trăi aici. Apoi am urcat în avion și când am aterizat în România am pupat pământul. Am zis că niciodată n-o să mai am gândul să plec din țara mea. Le mulțumesc SRI-ului și procurorului că m-a oprit la aeroport, că eu nu mai veneam", a punctat Gigi Becali.

„Eu, Giovanni și cu Victor am făcut pușcărie cât pentru toată corupția din România! Și pentru fugari și pentru tot jaful din România. Eu n-am făcut mult, dar au făcut Victor și Giovanni pușcărie pentru tot ce s-a furat în România. Familia mea e vinovată pentru tot ce s-a întâmplat în România. Facem noi toată pușcăria!", a mai spus omul de afaceri.