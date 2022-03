Becali spune că nu el l-a introdus pe teren pe Dumiter: Pe cuvânt că nu vă mint, nu am făcut eu schimbarea

Finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că nu el a cerut trimiterea pe teren a atacantului Andrei Dumiter, autorul golului victoriei la ultima fază a meciului cu FC Argeş, ci antrenorul Anton Petrea a decis schimbarea.

"Numai Dumnezeu poate să dea titlul. Şi acum titlul e câştigat de ei (n.r. - CFR Cluj), e greu să recuperezi, dar dacă vrea Dumnezeu şi semnele aşa sunt, că aşa vrea Dumnezeu, dacă noi dăm gol în ultima fază a meciului, cam vrea Dumnezeu. Aşa ceva (n.r. - să câştige atâtea meciuri în prelungiri) nu mi s-a întâmplat de 20 de ani, de când sunt în fotbal eu. Despre prestaţia echipei nu am ce să spun, din moment ce domini adversarul categoric, din moment ce e mingea numai la tine şi domini adversarul, nu am ce să spun. Doar calm, atâta vreau.Tănase, care e căpitanul, trebuie să aibă calm că acum se poate întâmpla orice, te pot provoca. Am auzit că a fost o mare presiune, spunea un jucător de acolo, de la ei (n.r. - FC Argeş), domne a fost miza meciului şi mare presiune. Adică, miza nu ştiu, probabil le-a dat FC Argeş primă mare că era miza prea mare (n.r. - ironic). Nu vreau să spun (n.r. - mai mult), că nu are rost, fiecare este liber să facă ce vrea. Vom vedea, că aşa a zis domnul Vădoiu, că vor juca aşa (n.r. - cu CFR Cluj). Vom vedea dacă va fi aceeaşi agresivitate. Numai că meciul nu trebuie lăsat aşa de agresiv, arbitrul trebuie să intervină. (n.r. - despre Dumiter) Pe cuvânt că nu l-am pus eu, nu l-am introdus eu, nu am făcut eu schimbarea. Pe cuvânt vă spun, că nu vă mint, nu am făcut eu schimbarea, a făcut-o Petrea şi chiar l-am felicitat. I-am spus că schimbarea pe care a făcut-o el e posibil să fie campionatul. Ai făcut o schimbare care e posibil să câştigăm campionatul, i-am spus. (n.r. - despre atacanţi) Eu mai încă încredere în . El îşi face treaba, dar nu chiar aşa cum mi-ar plăcea, dar e posibil să crească. (n.r. - despre faptul că Mihai Stoica nu a fost de acord cu îndepărtarea atacantului Claudiu Keşeru) Pă ce, trebuie să fie de acord el? Ca să fac eu ca el, să dea Mihai Stoica milionul acum şi fac ca el. Să dea 500.000 măcar. (n.r. - dacă Mihai Stoica nu mai are un cuvânt de spus la echipă) Are de spus când îl întreabă patronul pe el. Cum adică să aibă de spus el? El să aibă de spus când e întrebat. Eu comand pe banii mei!", a declarat Becali, la ProX.

Formaţia FCSB a învins, duminică, în deplasare, scor 3-2, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, în care trei goluri s-au marcat din penalti şi un jucător de la gazde a fost eliminat. Ultimul gol al învingătorilor a venit în minutul 90+4 şi a apropiat echipa antrenată de Anton Petrea la cinci puncte de liderul CFR Cluj.

FCSB a marcat prin Tănase, în minutele 39 şi 56 (penalti) şi Dumiter ‘90+4. Pentru FC Argeş au înscris Şerban ’43 (penalti) şi Said ’72 (penalti).