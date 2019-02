Becali spune că s-ar bucura dacă Mitriţă ar pleca la New York City FC

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că s-ar bucura dacă atacantul Alexandru Mitirţă va fi transferat de la CSU Craiova la New York City FC pentru suma de nouă milioane de dolari.

"Mă bucur şi de sumă... Dar nu cred că e nouă milioane de dolari. Dacă cineva are clauză de şase nu dai nouă. Mă bucur de sumă pentru că eu activez în meseria asta şi orice se vinde scump îmi măreşte mie marfa. De la Becali nu va pleca marfă... Dacă el face 30, el va pleca pe 27, pe mai puţin nu va pleca. Un zece la sută, să spunem că sunt jucători români. Mai puţin de zece la sută nu voi scădea valoarea jucătorului. Pentru mine e mare bucurie. Dacă Mitriţă face nouă milioane, e clar că Man face 40. Mitriţă e jucător valoros, dar nu e top class. De ce? Pentru că are fizicul pe care-l are, e mai mic de statură, cutare, cutare. Dacă Mitriţă pleacă pe nouă, repet, atunci Man va fi 40. Eu m-am bucurat ieri, cu Băluţă, azi, cu Mitriţă, când cresc fotbaliştii, creşte averea mea, asta e bucuria mea. Man acum e 30, dar în toamnă e 50", a declarat Becali, la Pro X, conform News.ro.

El a adăugat că atacantul Harlem Gnohere este singurul jucător care mai poate pleca de la FCSB în perioada următoare.

Presa sportivă a scris, vineri, că Mitriţă, 24 de ani, se află la Manchester pentru a efectua vizta medicală în vederea unui transfer la New York City FC din MLS.