Ben Affleck dezvăluie motivul pentru care a renunțat la rolul din 'The Batman': 'Vei bea până vei muri'

Actorul Ben Affleck a dezvăluit, după mai mult de un an de când a anunţat că renunţă la rolul din „The Batman”, motivul care a dus la această decizie.

Într-un profil făcut de New York Times, actorul - care urma să regizeze şi să joace rolul principal în filmul DC - a vorbit între altele despre lupta cu dependenţa de alcool.

Perioada tumultuoasă în care a lucrat la „Justice League”, film ce a generat încasări dezamăgitoare (658 de milioane de dolari), având în vedere bugetul de producţie, a fost un element important în decizia retragerii din franciza „Batman”.

„Am arătat scenariul „The Batman” şi mi-a fost spus „Cred că scenariul e bun. Şi mai cred că vei bea până vei muri dacă vei trece prin ce ai trecut iar”, a spus Affleck.

Ben Affleck a juca prima dată rolul Cavalerului Negru în „Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016). În acelaşi an, el a revenit în rol în „Suicide Squad”. Deşi scenariul noului film era finalizat, regizorul Matt Reeves, care a preluat în 2017 cârma proiectului, a decis să scrie propria versiune.

În rolul principal al „The Batman” este distribuit Robert Pattinson, iar filmul urmează să fie lansat pe 25 iunie 2021.

Ben Affleck a vorbit şi despre cele trei perioade petrecute la dezalcoolizare şi despre sprijinul primit din partea unora ca Bradley Cooper, căruia şi Brad Pitt i-a mulţumit recent pentru că l-a ajutat să treacă peste această problemă, şi Robert Downey Jr.

„Unul dintre lucrurile legate de recuperare pe care oamenii uneori îl trec cu vedere este faptul că întipăreşte anumite valori. Să fii onest. Să fii responsabil. Să îi ajuţi pe alţii. Să te scuzi când greşeşti”, a mai spus actorul.

Cel mai recent film în care a jucat Affleck este „The Way Back”, regizat de Gavin O’Connor, care va fi lansat pe 6 martie. Filmul este povestea unui fost star al baschetului, văduv, care se luptă cu dependenţa şi încearcă să revină în postul de antrenor al unei echipe de liceu.

Despre acest rol, Affleck a spus că a avut un efect terapeutic.

Ben Affleck, născut pe 15 august 1972, este actor, regizor şi producător american. A devenit cunoscut odată cu rolul din „Good Will Hunting" (1997), pentru care a fost şi scenarist, alături Matt Damon. Filmul a câştigat Globul de Aur şi premiul Oscar la categoria „cel mai bun scenariu original".

El s-a remarcat apoi cu roluri din filme precum „Dogma", „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love", „Armageddon - Sfârşitul lumii?/ Armageddon", „Pearl Harbor", „Daredevil" şi „Jocuri la nivel înalt/ State of Play".

A debutat ca regizor cu pelicula „Dispărută fără urmă/ Gone Baby Gone" (2007) şi a regizat apoi „The Town", inclus de National Board of Review pe lista celor mai bune 10 filme ale anului 2010, şi lungmetrajul „Argo" (2012), care i-a adus un Glob de Aur şi un premiu BAFTA pentru regie şi al doilea Oscar din carieră, în calitate de producător al acestei pelicule, desemnată cel mai bun film la gala premiilor Academiei de film americane din 2013. Cel mai recent film pe care l-a regizat este „Live by Night” (2016), în care joacă alături de Elle Fanning.