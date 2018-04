Benicio del Toro va fi distins cu premiul Male Star of the Year la conveţia CinemaCon

Actorul american Benicio del Toro va fi distins cu premiul Male Star of the Year acordat de convenţia CinemaCon, au informat organizatorii într-un comunicat citat joi de EFE, scrie AGERPRES.

Premiul îi va înmânat în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 26 aprilie la hotelul Caesars Palace din Las Vegas.



"De la remarcabila sa prestaţie cu care s-a făcut cunoscut în filmul 'The Usual Suspects' şi până la rolul său distins cu premiul Oscar în filmul 'Traffic', Del Toro a fascinat publicul timp de ani cu personajele sale riscante şi talentul său încântător", a declarat Mitch Neuhauser, directorul CinemaCon, convenţia oficială a Asociaţiei Naţionale a Proprietarilor de Cinematografe (NATO, în engleză).



"Benicio este un maestru în crearea de personaje unice, interesante şi intense care adesea se inspiră dintr-o motivaţie personală şi compasivă care îi permite să-şi expună talentul său creativ", a precizat Neuhaser, care a reamintit că actorul portorican va fi văzut curând pe marile ecrane în filmul 'Sicario: Day of the Soldado'.



Este vorba de o continuare a filmului 'Sicario', în care actorul îl interpreta pe Alejandro, un bărbat care, motivat de răzbunare şi cu metode mai puţin ortodoxe, însoţeşte o echipă a serviciilor de informaţii în zona de frontieră dintre SUA şi Mexic pentru a lupta împotriva cartelurilor traficului de droguri.



'Sicario: Day of the Soldado', regizat de Stefano Sollima, va avea premiera la 29 iunie. Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Isabela Moner şi Manuel García Rulfo completează distribuţia acestui film.