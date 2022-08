Bermas Suceava a încheiat primul semestru cu pierderi

Bermas Suceava a înregistrat în primul semestru al acestui an pierderi nete de 174.717 lei, comparativ cu un profit de 194.630 lei obţinut în perioada similară din 2021, conform raportului remis, marţi, Bursei de Valori Bucureşti.

Din activitatea desfăşurată în această perioadă societatea a realizat venituri totale în sumă de 17,027 milioane lei (plus 10,4% faţă de S1 2021) şi cheltuieli în sumă de 17,2 milioane lei (plus 13,3%). Cifra de afaceri s-a ridicat la 14,262 lei (plus 7,5%), informează Agerpres.

La 30 iunie 2022, compania avea active totale de 35,165 milioane lei şi datorii de 13,303 milioane lei.

Bermas Suceava are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea berii, malţului şi altor băuturi alcoolice şi nealcoolice, a derivatelor şi subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie, realizarea de prestări de servicii pentru terţi.

Acţiunile societăţii sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti, categoria II, începând cu data de 16 aprilie 1998.

Acţionarii Bermas sunt Asociaţia Victoria Bermas (30,87% din acţiuni), PAS Bermas Suceava (20,80%) şi alţi acţionari (48,33%).