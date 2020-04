Beyoncé donează 6 milioane de dolari pentru serviciile de sănătate

Organizaţia BeyGOOD a cântăreţei Beyoncé a încheiat un parteneriat cu iniţiativa #startsmall a lui Jack Dorsey, CEO Twitter, pentru a oferi o donaţie de 6 milioane de dolari pentru servicii de sănătate personală şi mintală.

Iniţiativa privind sănătatea mintală cuprinde şi un parteneriat naţional cu UCLA, potrivit news.ro.

BeyGOOD a făcut un parteneriat şi cu National Alliance in Mental Illness, care sprijină oamenii din Houston, New York, New Orleans şi Detroit.

Fundaţia artistei sprijină mai multe organizaţii în eforturile de a oferi resurse de bază - alimente, produse de curăţenie, medicamente - pentru a atenua dificultăţile cu care se confruntă unele comunităţi.

Statele Unite reprezintă naţiunea cea mai afectată de Covid-19, cu peste 886.000 de cazuri de îmbolnăvire şi mai mult de 50.000 de decese.