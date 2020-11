Beyoncé, Taylor Swift, Roddy Ricch şi Dua Lipa au primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 63-a ediţie a galei Grammy

Beyoncé, Taylor Swift, Roddy Ricch şi Dua Lipa au primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 63-a ediţie a galei premiilor Grammy, care va avea loc pe 31 ianuarie 2021, potrivit news.ro.

Beyoncé a obţinut nouă selecţii, fiind urmată de Taylor Swift, Roddy Ricch şi Dua Lipa, cu câte şase.

Câte patru nominalizări au primit Billie Eilish, Megan Thee Stallion, DaBaby, Phoebe Bridgers, Justin Bieber, pianistul jazz John Beasley şi producătorul de muzică simfonică David Frost.

Artiştii care au primit nominalizări postum sunt John Prine, Juice WRLD, Pop Smoke şi Leonard Cohen.

Albumul anului va fi ales dintre ”Chilombo” - Jhene Aiko, ”Black Pumas (Deluxe Edition)” - Black Pumas, ”Everyday Life” - Coldplay, ”Djesee Vol.3” - Jacob Collier, ”Women in Music Pt. III” - HAIM, ”Future Nostalgia” - Dua Lipa, ”Hollywood's Bleeding” - Post Malone şi ”Folklore” - Taylor Swift.

Pentru ”Song of the Year” au fost selectate: ”Black Parade” - Beyoncé, ”The Box” - Roddy Ricch, ”Cardigan” - Taylor Swift, ”Circles” - Post Malone, ”Don't Start Now” - Dua Lipa, ”Everything I Wanted” - Billie Eilish, ”I Can't Breathe” - H.E.R., şi ”If The World Was Ending” - JP Saxe feat. Julia Michaels.

În categoria ”Record of the Year” au fost incluse: ”Black Parade” - Beyoncé, ”Colors” - Black Pumas, ”Rockstar„ - DaBaby feat. Roddy Ricch, ”Say So” - Doja Cat, ”Everything I Wanted” - Billie Eilish, ”Don't Start Now” - Dua Lipa, ”Circles” - Post Malone şi ”Savage” - Megan Thee Stallion feat. Beyonce.

La categoria „Best New Artist” au fost selectaţi: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada şi Megan Thee Stallion.

La categoria ”Best Pop Solo Performance” au fost nominalizaţi: “Yummy” - Justin Bieber, “Say So” - Doja Cat, “Everything I Wanted” - Billie Eilish, “Don’t Start Now” - Dua Lipa, “Watermelon Sugar” - Harry Styles, “Cardigan” - Taylor Swift.

Pentru ”Best Pop Vocal Album” au fost alese: “Changes” - Justin Bieber, “Chromatica” - Lady Gaga, “Future Nostalgia” - Dua Lipa, “Fine Line” - Harry Styles şi “Folklore” - Taylor Swift.

”Best Rock Performance” va fi aleasă dintre “Shameika” - Fiona Apple, “Not” - Big Thief, “Kyoto” - Phoebe Bridgers, “The Steps” - HAIM, “Stay High” - Brittany Howard şi “Daylight” - Grace Potter.

”Best Rock Album” va fi desemnat “A Hero’s Death” - Fontaines D.C., “Kiwanuka” - Michael Kiwanuka, “Daylight” - Grace Potter, “Sound & Fury” - Sturgill Simpson sau “The New Abnormal” - The Strokes.

Cât priveşte cel mai bun album R&B, aici au fost selectate: “Happy 2 Be Here” - Ant Clemons, “Take Time” - Giveon, “To Feel Love/D” - Luke James, “Bigger Love” - John Legend şi “All Rise” - Gregory Porter.

Între prezentatorii nominalizaţilor, care au intrat în direct online din casele lor, s-au numărat Sharon Osbourne, gazda emisiunii „The Talk” şi managerul şi soţia lui Ozzy Osbourne, care a anunţat că tocmai a împodobit bradul pentru Crăciun, cântăreţii Pepe Aquilar, Yemi Alade, Dua Lipa, Megan Thee Stallion şi Imogen Heap, iar Harvey Mason Jr., preşedintele interimar al Recording Academy, a făcut introducerea.

El a vorbit despre un an greu prin care a trecut întreaga lume, dar în care muzica a reuşit să ridice moralul. Despre nominalizările de anul acesta, a spus că sunt marcate de diversitate, atât din punct de vedere rasial, cât şi al genului, vârstei şi genurilor muzicale.

Cu câteva ore înainte anunţării nominalizărilor, Recording Academy şi CBS au transmis că gazda ceremoniei de anul viitor va fi Trevor Noah, prezentatorul ”Daily Show” de la Comedy Central, nominalizat la ediţia trecută a Grammy la categoria ”Best Comedy Album” pentru ”Son of Patricia”.

Albumele şi piesele lansate în perioada octombrie 2019 şi septembrie 2020 s-au calificat anul acesta pentru a intra în cursă. Membrii Recording Academy, 21.000 de profesionişti din industrie, vor vota câştigătorii celor 83 de categorii între 7 decembrie şi 4 ianuarie.

Cea de-a 63-a gală a premiilor Grammy va avea loc pe 31 ianuarie 2021 şi va fi transmisă de CBS, iar o parte va fi difuzată pe grammy.com.

Ceremonia regizată de Hamish Hamilton este produsă de Fulwell 73 productions pentru Recording Academy.