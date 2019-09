Beyonce ar fi înregistrat o piesă împreună cu Adele și Chris Martin, de la Coldplay, susține Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic, precizând că melodia se va regăsi pe următorul album al formației sale, ”Human”, arată Smart Radio, care păstrează un loc special pieselor artiștilor în playlist, scrie Mediafax.

Ryan Tedder a semnat mai multe piese pentru Adele și Beyonce și acum anunță că interpretele au fost acompaniate la pian de Martin, de la Coldplay pentru a pune la punct noua melodie, potrivit Contactmusic.

Citește și: Un membru din echipa tehnică a cântăreței Céline Dion s-a electrocutat în timp ce pregătea scena

Muzicianul a făcut declarațiile pentru un post radio din New York, Z100: ”avem material pentru un album întreg, și asta e vestea bună. Am făcut piesă după piesă. «Rescue Me» a fost abia prima.... ne-am pus în mișcare și avem multe piese care urmează să apară. Avem un cântec cu Beyonce și Adele și cu Chris Martin la pian”.

Tedder a colaborat cu Beyonce pentru ”Halo”, ”XO” și ”I Was Here”, iar pentru Adele a lucrat la ”Remedy”, ”Rumour Has It” and ”Turning Tables”.

Mulți fani ai celor de la OneRepublic sunt de părere că muzicianul american a glumit făcând aceste afirmații.