Biden a convocat celula de criză la Casa Albă și l-a sunat pe Netanyahu: a interzis Israelului să răspundă/ VIDEO

Președintele Biden a declarat într-o postare pe X că s-a întâlnit cu echipa sa de securitate națională. El a reiterat că "angajamentul administrației sale față de securitatea Israelului împotriva amenințărilor din partea Iranului și a reprezentanților săi este de fier".

Biden ar fi cerut Israelului să nu răspundă la atacul iranian pentru a preveni o escaladare în regiune.

Aceasta este prima conversație între cei doi lideri de când Iranul a lansat un atac asupra Israelului.

Forţele americane poziţionate în Orientul Mijlociu doboară drone iraniene care vizează Israelul, a declarat sâmbătă un oficial al Departamentului de Apărare al SUA, în timp ce Iranul a anunţat că a lansat drone şi rachete asupra Israelului, relatează AFP.

"În concordanţă cu angajamentul nostru neclintit faţă de securitatea Israelului, forţele americane din regiune continuă să doboare drone lansate de Iran şi care vizează Israelul", a spus oficialul, sub rezerva anonimatului.

"Forţele noastre rămân poziţionate pentru a oferi sprijin defensiv suplimentar şi pentru a proteja forţele americane care operează în regiune", a indicat sursa citată.

