Biden contraatacă: o replică categorică la declarația șocantă a lui Trump privind incurajarea Rusiei să atace membrii NATO rău-platnici

În timpul unui miting, sâmbătă, în Carolina de Sud, Donald Trump a relatat între altele o conversaţie cu unul dintre şefii de stat din NATO, fără a-l numi.

"Unul dintre preşedinţii unei ţări mari s-a ridicat şi a spus: Ei bine, domnule, dacă nu plătim şi suntem atacaţi de Rusia, ne veţi proteja?'', a povestit miliardarul înainte de a dezvălui răspunsul său: "Nu, nu v-aş proteja. De fapt, i-aş încuraja să vă facă ce vor. Trebuie să vă plătiţi datoriile''.

Donald Trump, care se va confrunta probabil cu Joe Biden la alegerile prezidenţiale din noiembrie, critică în mod regulat aliaţii Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru că nu îşi respectă angajamentele în ceea ce priveşte cheltuielile militare. În timpul campaniei, el a ameninţat deja în mai multe rânduri că va părăsi NATO dacă se întoarce la Casa Albă.

Pentru democrat, cuvintele fostului preşedinte republican au indicat în mod clar "dorinţa sa de a abandona aliaţii NATO ai Americii în cazul unui atac rus".

"Faptul că Donald Trump recunoaşte că intenţionează să-i dea lui Putin undă verde pentru mai mult război şi violenţă, pentru a-şi continua atacul brutal împotriva unei Ucraine libere şi pentru a extinde agresiunea asupra popoarelor din Polonia şi ţările baltice este îngrijorător şi periculos", a declarat Joe Biden într-un comunicat.

"Din păcate", aceste remarci "sunt previzibile venite de la un om care a promis că va guverna ca un dictator, precum cei pe care îi laudă, încă din prima zi de la întoarcerea în Biroul Oval", a adăugat preşedintele american.

