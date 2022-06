Scenă ciudată la G7. Macron îl întrerupe pe Biden în fața presei făcând publice informații clasificate (Video)

Președintele francez Emmanuel Macron a fost filmat luni, în marja reuniunii G7 din Bavaria, întrerupând o discuție între președintele american Joe Biden și consilierul său pentru securitate naţională, Jake Sullivan. Microfoanele jurnaliștilor au înregistrat apoi cum șeful statului francez îi vorbește omologului său american despre discuțiile avute cu autoritățile din Emiratele Arabe pe tema petrolului, iar gestul său, cu această încălcare a confidenţialităţii, a stârnit nedumerire în rândul analiștilor francezi, relatează BFMTV.

În imaginile difuzate de presă, Emmanuel Macron e surprins grăbind pasul și ajungându-l din urmă pe președintele SUA, întrerupând apoi discuția pe care acesta o avea cu unul dintre consilierii săi cei mai apropiați. Totul pentru a-i vorbi despre apelul telefonic dat celor din Emiratele Arabe Unite, în speranța de a-i convinge să-și mărească producția de barili de petrol.

„Îmi cer scuze că vă întrerup... Joe! Domnule președinte! Scuzați-mă, îmi pare rău că vă întrerup. Joe!” - începe Macron, prinzându-l din urmă pe președintele american.

This is hilarious! Such theatre! Mad Macron discussing important issues with Biden - who looks TOTALLY lost - right in the middle of a court of ‘journalists’. Each & every passing day becomes more of a ???? show pic.twitter.com/ilwPX0ugfi