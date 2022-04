Bienala de Artă de la Veneția - Proiectul care reprezintă România a fost vernisat

Vernisajul expoziţiei care reprezintă România la cea de-a 59-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, „Tu eşti un alt eu - O catedrală a corpului”, al artistei şi regizoarei Adina Pintilie, a avut loc joi la Giardini della Biennale, conform news.ro.

„Participarea României la Bienala de la Veneţia este o tradiţie, de mai bine de un secol, fiind una dintre principalele manifestări din domeniul artelor vizuale, iar misiunea acesteia trebuie dezvoltată de la an la an. Într-o perioadă în care umanitatea este supusă unor grele încercări, arta şi cultura rămân vocile sufletului şi ale creaţiei. Chiar dacă astăzi suntem în acelaşi loc care, an de an, a fost deschis publicului, suntem într-un alt spaţiu, graţie Adinei Pintilie, a curatorilor Cosmin Costinaş şi Viktor Neuman, cărora le mulţumesc pentru proiectul extraordinar care transformă, pentru următoarele 7 luni, pavilionul României într-o casă a artei contemporane”, a precizat Diana Baciuna, Secretar de Stat în Ministerul Culturii.

Participarea României la Bienala de la Veneţia se subscrie obiectivului Ministerului Culturii de a promova arta contemporană românească pe scena internaţională.

România expune anul acesta o perspectivă universal valabilă prin „Tu eşti un alt eu - O catedrală a corpului”, proiect al Adinei Pintilie, care propune vizitatorilor o instalaţie audio-vizuală şi o experienţă imersivă. Proiectul aduce o contribuţie semnificativă la conversaţiile actuale, ce reevaluează normativul în materie de gen, abilităţi şi diversitate corporală.

Bienala de Artă de la Veneţia este un eveniment internaţional de mare prestigiu ce ilustrează un dialog cultural de amploare între sute de artişti din 80 de ţări şi publicurile acestora, dialog menit să reitereze importanţa libertăţii de exprimare şi rolul unificator al culturii. Anul 1907 a marcat prima participare a României la Bienala de Artă de la Veneţia, când statul român a adus în atenţia publicului două lucrări ale artistului Frederic Stork, renumit sculptor român. Mai recent, amintim prezenţe ale artiştilor precum Geta Brătescu, în 2017 sau Adrian Ghenie, în 2015.

Tema expoziţiei din acest an este „The milk of dreams” şi pune în prim-plan reprezentarea corpurilor şi metamorfozele acestora, relaţia dintre indivizi şi tehnologii sau legătura dintre corpuri şi Pământ.