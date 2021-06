Bijuterii ce spun povești

O colecție de bijuterii, peste care a trecut patina timpului și care vin la pachet cu istorii și povești impresionante, este scoasă la vânzare în ultima licitație a lunii iunie la Casa Artmark. Ultimii cercei primiți în dar, colierul cu perle de la bunica transmis din generație în generație, inelul-promisiune a unui nesfârșit drum în doi, brățări ce au fost martori la evenimente care au schimbat destine, prima broșă care marchează schimbarea prefixului și alte aproximativ 200 de accesorii inedite ce poarte momente de neutat și provin din prestigioase colecții de familie vor fi scoase la licitație în cadrul evenimentului „Mândrie și Prejudecată”. Licitație de Bijuterii cu Poveste ce va avea loc marți, 29 iunie, ora 19:00, online pe Platforma Artmak, dar și în sala de licitație de la Palatul Cesianu-Racoviță.

O remarcabilă piesă istorică este broșa din aur ce provine din colecția moștenitorilor generalului Mihail Cristodulo Cerchez, eroul de la Grivița, Plevna și Smârdan. Bijuteria decorată cu email și diamante are prețul de pornire de 3.000 de euro și a fost realizată într-un atelier austro-ungar acum 120 de ani.

Din colecția unei familii de actori provine colierul din aur alb „Infinity”, pavat cu diamante. Impresionanta bijuterie are un preț de pornire de 15.000 de euro. O veche familie de bancheri lasă moștenire o superbă brățară fixă din aur alb, abundent pavată cu diamante albe și negre și care are prețul de pornire de 8.000 de euro, dar și un colier de inspirație Art Deco din șiraguri de rubine, ornat cu diamante și care are un preț de pornire de 4.000 de euro.

Din colecția unui celebru arhitect provine inelul din aur galben „Oval Diamond” care este însoțit de certificat gemologic HRD Antwerp și are un preț de pornire de 5.000 de euro, dar și inelul în două culori „Natural Blue” decorat central cu tanzanit deep bluish-violet și briliante. Podoaba cu prețul de pornire de 4.000 de euro este însoțită de certificatul gemologic ALGT. Acestora li se adaugă, din aceeași colecție a unui arhitect, și două inele cu prețul de pornire de 3.000 de euro fiecare – inelul „Glamour Shot”, decorat cu smarald și anturat cu de două rânduri de briliante și inelul din aur alb decorat central cu diamant briliant light brownish pink, anturat de două rânduri de diamante.

Licitația propune și o selecție de bijuterii cu prețuri accesibile – inele sau cercei într-un spectru complet de nuanțe vii care pleacă în licitație de la doar 100 de euro preț de pornire. Delicate sau opulente, ornate cu strălucurea discretă a pietrelor prețioase, garnisite cu modele sofisticate, cu parfum clasic și elegant, cele aproximativ 200 de bijuterii pot fi admirate și probate în regim gratuit la Palatul Cesianu-Racoviță până marți, 29 iunie, dar și în catalogul online disponibil pe artmark.ro.