BILANȚ TERIBIL: OPT morți și șase răniți în atacul armat de la o universitate din Rusia

Cel puţin opt persoane au fost ucise luni, în Rusia, într-un incident armat, la Universitatea din Perm, în Ural, a anunţat Comitetul rus de anchetă, relatează AFP.

Alte şase persoane au fost rănite.

Autorul tirurilor a fost arestat şi era rănit, a precizat comitetul, apreciind că bilanţul incidentului ”este pe cale să se precizeze”.

”Către ora (locală 11.00 (9.00, ora României), un necunoscut a pătruns în campusul Universităţii din Perm cu o armă şi a deschis focul”, a anunţat într-un comunicat universitatea.

Autorul atacului ”a fost rănit în timp ce era arestat, deoarce a opus rezistenţă”, a precizat Comitetul rus de anchetă, care nu a oferit, imediat, date despre motivaţia atacatorului.

Studenţi, care au fugit de atacul armat, au sărit de la ferestre situate la primul etaj al unei clădiri a universităţii, potrivit unor înregistrări video postate pe reţele de socializare.

Un tânăr de 18 ani a intrat înarmat în universitatea de stat din orașul Perm și a tras în studenți.

„Ceea s-a întâmplat nu a fost un atac terorist. Nu am stat în organizații extremiste și nu am fost un om religios. Nimeni nu știa ceea ce plănuiam să fac. Am organizat totul singur. M-am gândit mult la asta, au trecut anii și acum am înțeles că a venit momentul mult visat”, ar fi scris pe pagina sa de Twitter Timur Bekmansurov.

Presa locală a prezentat imagini cu studenți sărind pe ferestre pentru a scăpa de atacator.