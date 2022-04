Bilanțul celor două luni de război: numărul soldaților ucraineni, care au murit pe front

Publicația The Kiev Independent, care citează cifre oficiale ale Kievului, publică un bilanț al celor două luni de război în Ucraina.

Până în acest moment, aproximativ 3000 de soldați ucraineni au murit și peste 10.000 au fost răniți.

De asemenea, 2435 de civili au fost uciși și 7882 au fost răniți. Totodată, 213 copii au fost uciși și peste 2000 au fost răniți.

Exactly two months ago, on Feb. 24, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine.



Here’s what it has cost Ukraine so far. pic.twitter.com/1fswLDZXHY