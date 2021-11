Bilanțul incidentului din Waukesha este negru . Nimeni nu știe încă de ce SUV-ul a intrat cu viteză în mulțime (VIDEO tulburător)

Un autovehicul de tip SUV a lovit intenţionat duminică mulţimea adunată pentru o paradă de Crăciun în oraşul american Waukesha, statul Wisconsin, făcând "mai mulţi morţi" şi peste 20 de răniţi, a anunţat poliţia, transmite AFP.

Sunt "mai mulţi morţi", a indicat şeful poliţiei, Dan Thompson, în cursul unei conferinţe de presă, fără a preciza numărul lor. Responsabili locali au indicat la rândul lor că 11 adulţi şi 12 copii au fost transportaţi la spital.

"Parada de Crăciun de la Waukesha era în desfăşurare când un SUV roşu a doborât barierele din partea de vest şi s-a îndreptat spre Main Street (strada principală)", a explicat el.



"Maşina a lovit peste 20 de persoane, printre care copii, şi au fost răniţi în urma acestui incident", a spus Dan Thompson.



Poliţia din Waukesha a găsit un vehicul suspect. O anchetă este în desfăşurare", a mai spus el, adăugând că autorităţile au identificat o persoană în cadrul acestei anchete.



Angelito Tenorio, candidat pentru postul de trezorier al statului şi prezent la faţa locului, a povestit pentru Milwaukee Journal Sentinel că a văzut un vehicul de tip SUV angajându-se cu viteză maximă pe artera unde avea loc parada. "Apoi, am auzit un lovitură puternică şi ţipetele asurzitoare ale persoanelor lovite de vehicul", a spus el.

