Zeci de victime în SUA după ce o mașină a intrat cu viteză într-o mulțime adunată la o paradă de Crăciun (VIDEO)

O maşină a lovit duminică seară mulţimea adunată pentru o paradă de Crăciun în Wisconsin, Statele Unite, făcând mai mult de 20 de răniţi, a indicat poliţia locală, notează AFP preluat de agerpres.



Incidentul, despre care autorităţile sunt în curs de a strânge informaţii, a avut loc în jurul orei 16.30 (22.30 GMT), în timp ce spectatorii adunaţi la Waukesha urmăreau tradiţionala paradă de Crăciun care se desfăşoară anual în acest oraş din statul Wisconsin (nord).

"Un SUV roşu a intrat cu viteză în parada de Crăciun pe care o organizăm în centrul oraşului", a declarat presei şeful poliţiei, Dan Thompson. "Peste 20 de persoane au fost rănite în urma acestui incident", a precizat el.

