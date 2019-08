Bilanţul morţilor în urma unei alunecări de teren produse în Myanmar a ajuns la 65

Bilanţul morţilor în urma unei alunecări de teren produse de ploile musonice în sudul Myanmarului a ajuns la 65 pe măsură ce operaţiunile de căutare au continuat, a informat marţi Departamentul de pompieri din această ţară, citat de DPA şi Xinhua potrivit Agerpres

Satul The Phyu Gon, situat la poalele unui munte, în oraşul Paung din statul Mon, a fost devastat de o alunecare de teren în dimineaţa zilei de 9 august, la ora 7.00 a.m., după ce zona se confruntase cu ploi masive noaptea anterioară.Peste două zeci de case au fost distruse în urma alunecării de teren. Peste 150 de săteni au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele şi 35 de persoane au ajuns la spitalele din apropiere pentru a primi îngrijiri medicale.Personalul militar şi voluntarii locali au asistat la operaţiunile de căutare alături de serviciul de pompieri din Myanmar.Voluntarii au declarat pentru ziarul de stat Global New Light că au localizat mai multe victime îngropate în noroi, despre care cred că sunt decedate, ale căror corpuri sunt însă pe moment dificil de recuperat.Alunecările de teren au afectat şi alte şase locaţii din oraşul Paung din 9 august, localnicii rămânând în alertă de teama unor dezastre viitoare.Vicepreşedintele Myanmarului, Henry Van Thio, se află de sâmbătă în oraş, oferind asistenţă în numerar familiilor victimelor.Operaţiuni de salvare au avut loc şi în alte părţi din sudul Myanmarului, unde inundaţiile au ajuns la vârfurile copacilor, forţând circa 25.000 de persoane să îşi părăsească locuinţele